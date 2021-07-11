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Руководитель McLaren рассказал, кто заменит Норриса в случае дисквалификации

У британца будет 8 штрафных баллов на Гран-при Великобритании
Автоспорт Формула-1
22:50
Руководитель McLaren рассказал, кто заменит Норриса в случае дисквалификации
Ландо Норрис в ретро болиде McLaren / Фото: twitter.com/mclarenf1

Руководитель McLaren Андреас Зайдль рассказал, кто выступит в составе «оранжевых» в случае дисквалификации Ландо Норриса.

На счету Норриса накопилось уже 10 штрафных баллов – 2 балла Ландо получил за инцидент с выдавливанием пилота Red Bull Серхио Переса с трассы на Гран-при Австрии. При этом на этапе Гран-при в Сильверстоуне у британца будет 8 баллов – 2 сгорят, поскольку были получены год назад.

Отметим, что при наборе 12 штрафных пунктов, гонщик вынужден пропустить один этап Гран-при.

Нельзя сказать, что текущая ситуация обнадеживает. Существует фундаментальный риск. Мне кажется, нам действительно стоит задуматься над тем, чтобы фундаментально пересмотреть систему штрафов и штрафных баллов.

Гонщик Формулы-1 не должен иметь возможность заработать дисквалификацию на один Гран-при, набрав штрафных баллов за такие нарушения. Ведь система штрафов существует для того, чтобы наказывать пилотов, если их действия и правда несут в себе опасность.

Что касается данного вопроса, то по резервным гонщикам у нас есть договоренность с Mercedes. Думаю, первым выбором будет Стоффель Вандорн.

Напомним, что Норрис с 101-м баллом располагается на четвертой строчке личного зачета.

Источник: sports.ru Олег Шумейко-младший
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Ландо Норрис McLaren

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