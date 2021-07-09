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Руководитель Red Bull: «Нас ждет испытание в цитадели Mercedes»

Хорнер надеется, что удастся продлить серию из удачных выступлений
Автоспорт Формула-1
14:28
Руководитель Red Bull: «Нас ждет испытание в цитадели Mercedes»
Кристиан Хорнер / Фото: racefans.net

Руководитель Red Bull Кристиан Хорнер поделился мнением с Motorsport о перспективах команды на предстоящем Гран-при Великобритании и шансах на победу в Кубке Конструкторов.

Нужно продолжать работать неделю за неделей, проводить гонку за гонкой – и я думаю, что команде удается хорошо соблюдать баланс между выступлениями в этом сезоне и подготовкой к следующему.

На самом деле в этом нет ничего нового. То есть на данный момент этому уделяется очень много внимания, но в прошлом мы уже переживали серьезные смены регламента. И нам уже приходилось распределять ресурсы между несколькими проектами, распределяя приоритеты. Я считаю, что наша команда работает невероятно упорно, хорошо и эффективно.

Вообще досадно, что у нас больше не будет гонок в Австрии, потому что теперь мы отправляемся на трассу, которая за последние семь лет являлась цитаделью Mercedes. Также нас ждет новое испытание с новым форматом со спринт-квалификацией. Mercedes был всегда очень силен в Сильверстоуне, а Льюис Хэмилтон, к тому же, получит поддержку домашних трибун. Так что будет очень любопытно увидеть, сможем ли мы и там сохранить ту форму, в которой находились на домашних для себя этапах.

Напомним, что на этапе Гран-при в Сильверстоуне впервые будут проведены спринт-квалификации и более прочные шины.

Источник: sports.ru Олег Шумейко-младший
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Red Bull Mercedes Гран-при Великобритании

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