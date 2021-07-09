Руководитель Red Bull: «Нас ждет испытание в цитадели Mercedes»

Кристиан Хорнер / Фото: racefans.net

Руководитель Red Bull Кристиан Хорнер поделился мнением с Motorsport о перспективах команды на предстоящем Гран-при Великобритании и шансах на победу в Кубке Конструкторов.



На самом деле в этом нет ничего нового. То есть на данный момент этому уделяется очень много внимания, но в прошлом мы уже переживали серьезные смены регламента. И нам уже приходилось распределять ресурсы между несколькими проектами, распределяя приоритеты. Я считаю, что наша команда работает невероятно упорно, хорошо и эффективно.

Вообще досадно, что у нас больше не будет гонок в Австрии, потому что теперь мы отправляемся на трассу, которая за последние семь лет являлась цитаделью Mercedes. Также нас ждет новое испытание с новым форматом со спринт-квалификацией. Mercedes был всегда очень силен в Сильверстоуне, а Льюис Хэмилтон, к тому же, получит поддержку домашних трибун. Так что будет очень любопытно увидеть, сможем ли мы и там сохранить ту форму, в которой находились на домашних для себя этапах.