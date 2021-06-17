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Руководитель Red Bull: «Перес для нас является тем, кем Боттас был долгие годы для Mercedes»

Хорнер отметил прогресс Чеко
Автоспорт Формула-1
22:42
Руководитель Red Bull: «Перес для нас является тем, кем Боттас был долгие годы для Mercedes»
Боттас и Перес / Фото: planetf1.com

Руководитель Red Bull Кристиан Хорнер признался, что доволен выступлениями пилота Серхио Переса в составе «быков». Напомним, что на Гран-при Азербайджана Чеко добыл первую победу в составе австрийской команды.

Слова Хорнера приводит Auto Motor und Sport:

1Оба вторых пилота будут играть решающую роль до самого финиша чемпионата. Боттас отлично выступал в составе Mercedes все эти годы, он был очень предан команде. Сейчас в лице Серхио у нас есть пилот, способный делать то же самое. Он прогрессирует, у него прекрасный гоночный темп. Сейчас ему просто нужно немного прибавить по субботам. Если ему это удастся, то наши шансы вырастут.

С каждой машиной Формулы-1 нужно по-разному работать с шинами. Болиды невероятно сложные, и требуется время, чтобы понять, как заставить работать шины. Не считая Карлоса Сайнса, проблемы в этом году возникли у всех гонщиков, сменивших команды. 2

Напомним, что по итогам этапа Гран-при в Баку Перес вышел на третьем место в общем зачете.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Валттери Боттас Серхио Перес Red Bull Mercedes Кристиан Хорнер

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