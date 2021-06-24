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Сайнс: «Были очень удивлены проблемами, возникшими на Гран-при Франции»

Пилот Ferrari рассказал о работе над ошибками после седьмого этапа Гран-при
Автоспорт Формула-1
21:55
Сайнс: «Были очень удивлены проблемами, возникшими на Гран-при Франции»
Карлос Сайнс / Фото: twitter.com/scuderiaferrari

Пилот Ferrari Карлос Сайнс рассказал, что команда старается найти решение, чтобы минимизировать проблемы с шинами, которые повлекли неудачное выступление на Гран-при Франции. Отметим, что на этапе Гран-при в Ле-Кастелле оба болида Ferrari финишировали вне очковой зоны.

С тех пор прошло всего три дня – как вы можете догадаться, как команда мы были очень удивлены тем, какие у нас возникли проблемы. На самом деле очень интересно наблюдать, как команда с настолько большой базой, как настолько большая организация разрабатывает и реализует план работы, чтобы постараться выяснить причины возникновения проблемы и устранить их.

Я сам участвовал во многих встречах и обсуждениях того, за счет чего мы можем прибавить. Я провел эти три дня в Маранелло и мы разработали план действий на краткосрочную, средне и долгосрочную перспективу и постараемся улучшить ситуацию.

Понятно, что и у нас, и у Pirelli есть инструменты, необходимые для проведения нужных симуляций – чтобы определять, на каких трассах основная нагрузка ложится на задние шины, а на каких на передние.

Так что мы заранее знали, что во Франции нагрузка ляжет на передние шины и что в связи с этим у нас могут возникнуть трудности. При этом в пятницу было довольно тепло, трасса была в неплохом состоянии и мы не видели признаков возникновения возможных проблем с передними покрышками. Однако в воскресенье условия внезапно изменились, что стало для нас большой проблемой.

Напомним, что после семи этапов Гран-при Ferrari находится на четвертом месте в Кубке Конструкторов.

Олег Шумейко-младший
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Карлос Сайнс Ferrari

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