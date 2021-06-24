Сайнс: «Были очень удивлены проблемами, возникшими на Гран-при Франции»

Карлос Сайнс / Фото: twitter.com/scuderiaferrari

Пилот Ferrari Карлос Сайнс рассказал, что команда старается найти решение, чтобы минимизировать проблемы с шинами, которые повлекли неудачное выступление на Гран-при Франции. Отметим, что на этапе Гран-при в Ле-Кастелле оба болида Ferrari финишировали вне очковой зоны.



Я сам участвовал во многих встречах и обсуждениях того, за счет чего мы можем прибавить. Я провел эти три дня в Маранелло и мы разработали план действий на краткосрочную, средне и долгосрочную перспективу и постараемся улучшить ситуацию.

Понятно, что и у нас, и у Pirelli есть инструменты, необходимые для проведения нужных симуляций – чтобы определять, на каких трассах основная нагрузка ложится на задние шины, а на каких на передние.

Так что мы заранее знали, что во Франции нагрузка ляжет на передние шины и что в связи с этим у нас могут возникнуть трудности. При этом в пятницу было довольно тепло, трасса была в неплохом состоянии и мы не видели признаков возникновения возможных проблем с передними покрышками. Однако в воскресенье условия внезапно изменились, что стало для нас большой проблемой.