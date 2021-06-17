Леклер: «Победы Ferrari скоро придут, мы не можем быть довольны четвертым местом»
Сайнс: «Леклер – один из величайших талантов Ф-1. Любой, кто сядет за руль Ferrari, вряд ли его превзойдет»
Испанец похвалил своего напарника по «Скудерии»
Леклер и Сайнс / Фото: twitter.com/scuderiaferrari
Испанский пилот Ferrari Карлос Сайнс поделился мнением о напарнике по команде Шарле Леклере.
Слова испанца приводит BBC:
Если нужно оценить свою квалификационную скорость, то Шарль Леклер – идеальный кандидат. Я думаю, что он лучший пилот на решетке в квалификациях. Сейчас он один из величайших, если не самый великий талант Формулы-1. Постепенно ко мне начинает приходить понимание того, почему он выступает на таком высоком уровне.
Любой, кто окажется за рулем Ferrari, едва ли превзойдет Шарля. Он точно знает, как преодолеть круг в заключительной части квалификации на этом болиде, и прекрасно понимает, как им управлять.
Монегаск, который два этапа кряду выигрывал поул, заверил, что победы «Скудерии» скоро придут.
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