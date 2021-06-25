Сайнс – о двух гонках в Австрии: «Для нас это, как тесты»

Карлос Сайнс / фото - ES

Пилот Ferrari Карлос Сайнс поделился мыслями о двух Гран-при Австрии подряд. Гонщик уверен, что такой календарь сыграет на руку команде, которая сможет устранить ошибки и усовершенствовать болид ко второй гонке. Слова Сайнса приводит GP Fans.

В то же время мы хотим добиться оптимальной работы болида на обоих Гран-при. Мы по-прежнему боремся за третье место в Кубке конструкторов и мы также с самого начала говорили, что проблему с шинами удастся решить в лучшем случае в среднесрочной перспективе. Мы не сможем вдруг сразу начать оптимально работать с передними шинами».