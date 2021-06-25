Сайнс: «Были очень удивлены проблемами, возникшими на Гран-при Франции»
Сайнс – о двух гонках в Австрии: «Для нас это, как тесты»
Пилот намерен улучшать результаты
Карлос Сайнс / фото - ES
Пилот Ferrari Карлос Сайнс поделился мыслями о двух Гран-при Австрии подряд. Гонщик уверен, что такой календарь сыграет на руку команде, которая сможет устранить ошибки и усовершенствовать болид ко второй гонке. Слова Сайнса приводит GP Fans.
«Определенно, для нас это почти что тесты, потому что за две недели мы проведем на этой трассе шесть гоночных дней – и за счет этого получим возможность собрать огромное количество данных, и у нас всегда будет вторая неделя, чтобы скорректировать какие-то плохие решения и ошибки.
В то же время мы хотим добиться оптимальной работы болида на обоих Гран-при. Мы по-прежнему боремся за третье место в Кубке конструкторов и мы также с самого начала говорили, что проблему с шинами удастся решить в лучшем случае в среднесрочной перспективе. Мы не сможем вдруг сразу начать оптимально работать с передними шинами».
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