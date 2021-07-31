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Сайнс разбил болид Ferrari во время последнего поворота квалификации Гран-при Венгрии

Гонщик не смог продолжить движение после аварии

Автоспорт Формула-1
20:40
Сайнс разбил болид Ferrari во время последнего поворота квалификации Гран-при Венгрии
Карлос Сайнс / фото - Getty Images

Испанский гонщик Ferrari Карлос Сайнс разбил болид Ferrari на последнем повороте трассы «Хунгароринг» в рамках квалификации Гран-при Венгрии.

Сайнс попробовал на автомобиле покинуть место аварии, однако переднее антикрыло отвалилось от машины и застряло под днищем, после чего продолжать движение болид уже не мог. В итоге Карлос Сайнс завершил квалификацию на 15-й позиции.

Поул в Венгрии выиграл Льюис Хэмилтон.

Антон Кривенко
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Теги

Ferrari Карлос Сайнс

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Новости: Автоспорт

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