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Сайнс разбил болид Ferrari во время последнего поворота квалификации Гран-при Венгрии
Гонщик не смог продолжить движение после аварии
Карлос Сайнс / фото - Getty Images
Испанский гонщик Ferrari Карлос Сайнс разбил болид Ferrari на последнем повороте трассы «Хунгароринг» в рамках квалификации Гран-при Венгрии.
Сайнс попробовал на автомобиле покинуть место аварии, однако переднее антикрыло отвалилось от машины и застряло под днищем, после чего продолжать движение болид уже не мог. В итоге Карлос Сайнс завершил квалификацию на 15-й позиции.
Поул в Венгрии выиграл Льюис Хэмилтон.
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