Шумахер: «Райкконен действовал бестолково. Это просто позор»

Экс-пилот Ф-1 раскритиковал финна за столкновение с Феттель

Кими Райкконен / Фото: twitter.com/alfaromeoracing

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер раскритиковал в интервью Sport1.de чемпиона Ф-1 2007 года Кими Райкконена из Alfa Romeo за аварию с Себастьяном Феттелем на Гран-при Австрии, которую сам финн и спровоцировал.



Райкконен действовал совершенно бестолково. Он просто въехал в другую машину. Это было позорно.

Напомним, что в Alfa Romeo недовольны результатами Райкконена и задумываются о его замене.