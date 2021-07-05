Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Шумахер: «Райкконен действовал бестолково. Это просто позор»

Экс-пилот Ф-1 раскритиковал финна за столкновение с Феттель
Автоспорт Формула-1
21:59
Шумахер: «Райкконен действовал бестолково. Это просто позор»
Кими Райкконен / Фото: twitter.com/alfaromeoracing

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер раскритиковал в интервью Sport1.de чемпиона Ф-1 2007 года Кими Райкконена из Alfa Romeo за аварию с Себастьяном Феттелем на Гран-при Австрии, которую сам финн и спровоцировал.

Райкконен действовал совершенно бестолково. Он просто въехал в другую машину. Это было позорно.

Напомним, что в Alfa Romeo недовольны результатами Райкконена и задумываются о его замене.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Кими Райкконен Себастьян Феттель

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Источник: Alfa Romeo не намерена продлевать контракт с Райкконеном
Источник: Alfa Romeo не намерена продлевать контракт с Райкконеном
Автоспорт Формула-1
13:00
Феттеля оштрафовали на три позиции за инцидент с Алонсо
Феттеля оштрафовали на три позиции за инцидент с Алонсо
Автоспорт Формула-1
3 июля 21:13
Алонсо очень раздосадован инцидентом с Феттелем, который «убил» его шансы на очки в гонке
Алонсо очень раздосадован инцидентом с Феттелем, который «убил» его шансы на очки в гонке
Автоспорт Формула-1
3 июля 19:18
Кларксон: «В Aston Martin Феттель счастливее, чем в любой период карьеры в Ferrari»
Кларксон: «В Aston Martin Феттель счастливее, чем в любой период карьеры в Ferrari»
Автоспорт Формула-1
12 июня 22:25
Руководитель Aston Martin: «Феттель значительно расширил методы нашей работы»
Руководитель Aston Martin: «Феттель значительно расширил методы нашей работы»
Автоспорт Формула-1
11 июня 19:43
Феттель – о Гран-при Азербайджана: «Нам нельзя превратить Ф-1 в искусственный спорт»
Феттель – о Гран-при Азербайджана: «Нам нельзя превратить Ф-1 в искусственный спорт»
Автоспорт Формула-1
8 июня 10:29

Новости: Автоспорт

Шумахер: «Райкконен действовал бестолково. Это просто позор»
Шумахер: «Райкконен действовал бестолково. Это просто позор»
Формула-1
21:59
Вольфф – о борьбе за титул с Red Bull: «Впереди еще 14 гонок. Игра продолжается»
Вольфф – о борьбе за титул с Red Bull: «Впереди еще 14 гонок. Игра продолжается»
Формула-1
20:36
Хэмилтон не верит, что новинки сумеют помочь Mercedes догнать Red Bull
Хэмилтон не верит, что новинки сумеют помочь Mercedes догнать Red Bull
Формула-1
16:49
Источник: Alfa Romeo не намерена продлевать контракт с Райкконеном
Источник: Alfa Romeo не намерена продлевать контракт с Райкконеном
Формула-1
13:00
Ферстаппен стал самым молодым пилотом в истории Формулы-1 с 50 попаданиями на подиум
Ферстаппен стал самым молодым пилотом в истории Формулы-1 с 50 попаданиями на подиум
Формула-1
11:00
Первый «Большой шлем» Ферстаппена, мод берсерка Переса, столкновение ветеранов Ф-1. Итоги Гран-при Австрии
Послесловие
Первый «Большой шлем» Ферстаппена, мод берсерка Переса, столкновение ветеранов Ф-1. Итоги Гран-при Австрии
Формула-1
02:18
Алонсо признался, что ему не хотелось обгонять Рассела на Гран-при Австрии
Алонсо признался, что ему не хотелось обгонять Рассела на Гран-при Австрии
Формула-1
4 июля 22:55
Босс Red Bull выступил в защиту Норриса в инциденте с Пересом: «Это просто борьба, за такое не должны штрафовать»
Босс Red Bull выступил в защиту Норриса в инциденте с Пересом: «Это просто борьба, за такое не должны штрафовать»
Формула-1
4 июля 22:55
Рассел: «Десятое место было бы словно победа в гонке»
Рассел: «Десятое место было бы словно победа в гонке»
Формула-1
4 июля 21:46
Все новости

Популярные новости

«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 14:11
4
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 09:21
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бокс Профессиональный бокс
1 июля 13:00
23
Экс-тренер Кличко: «Усик стоит три копейки. Боя с Джошуа не будет»
Экс-тренер Кличко: «Усик стоит три копейки. Боя с Джошуа не будет»
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 07:34
20
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 20:59
4
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
Бокс Профессиональный бокс
10:53
8
Все новости