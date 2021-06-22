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Шумахер: «Резкие высказывания Боттаса указывают на то, что он скоро уйдет из Mercedes»

Экс-пилот Ф-1 уверен, что Рассел в составе «серебряных стрел» будет выступать лучше
Автоспорт Формула-1
13:18
Шумахер: «Резкие высказывания Боттаса указывают на то, что он скоро уйдет из Mercedes»
Валттери Боттас (слева) / Фото: twitter.com/MercedesAMGF1

Экс-пилот Формулы-1 Ральф Шумахер считает, что резкие высказывания Валттери Боттаса на Гран-при Франции могут свидетельствовать о предстоящем уходе из Mercedes. Отметим, что место финна в «серебряных стрелах» должен занять пилот Williams Джордж Рассел.

Почему, бл**ь, никто не слушал, когда я говорил о том, что нужно проводить два пит-стопа?, – сказал Боттас во время гонки.

По мнению Шумахера, Валттери не имеет права на такие фразы. Слова Ральфа приводит Planet F1:

Я поражен, что он смеет так выступать по радио – на его месте я бы действовал очень тихо. Наверное, он знает, что в любом случае уйдет. Если ты допускаешь такие ошибки, то извини, в команде тебе не место.

Для того, чтобы стратегия работала, нужен сильный напарник. Частично ему удалось, но этого недостаточно. Шины Валттери уходили быстрее, чем у Хэмилтона.

С моей точки зрения, после гонки Рассела в прошлом году за Mercedes это очевидное решение. В данный момент Джордж способен сильнее повлиять на расклад сил, чем Боттас.

Отметим, что после семи этапов Гран-при Mercedes в Кубке Конструкторов находится на второй строчке и уступает лидеру Red Bull 37 очков.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Валттери Боттас Джордж Расселл Mercedes

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