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Советник Red Bull: «Хотелось бы, чтобы до переговоров о контракте Перес решил проблемы с квалификациями»

Марко отметил гоночную скорость мексиканца
Автоспорт Формула-1
13:20
Советник Red Bull: «Хотелось бы, чтобы до переговоров о контракте Перес решил проблемы с квалификациями»
Хельмут Марко / Фото: Red Bull

Спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко поделился мыслями о будущем пилота Серхио Переса в австрийской команде. Напомним, что на Гран-при Монако мексиканец показал девятое время в квалификации, а гонку сумел завершить в шаге от подиума.

Слова Марко Formel1.de:

Мы начнем рассуждать об этом не раньше лета. Команда очень востребована на рынке пилотов. Не думаю, что кто-то станет заключать какой-либо контракт с другой командой, не обратившись перед этим к нам. Red Bull сосредоточен на чемпионате, мы не видим проблемы в том, чтобы решить, кто будет напарником Макса Ферстаппена в 2022 году. Однозначно, им станет конкурентоспособный пилот, но у нас еще есть время.

Перес? Стоит начать с позитивного – его гоночной скорости. Она очень хорошая, иногда он выступает на одном уровне с Максом. В Монако он это доказал. Серхио был быстрейшим на трассе на уже изношенных шинах. У него есть гоночный темп, но нам бы хотелось, чтобы он решил свою проблему с квалификациями.

Перес видит прогресс в своих выступлениях в текущем сезоне.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Хельмут Марко Серхио Перес Red Bull

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