Советник Red Bull: «Пара пилотов Mercedes слабее, чем у нас»

Ферстаппен и Перес / Фото: twitter.com/redbullracing

Советник Red Bull Хельмут Марко поделился мнением о шансах Макса Ферстаппена выиграть чемпионский титул в нынешнем сезоне и о вторых пилотах «быков» и Mercedes.



Марко цитирует racingnews365:

Мы показали, что можем быть конкурентоспособны на трассах любого типа, но наши конкуренты также очень сильны. Однако наше выступление в Баку было впечатляющим – несмотря на длинные прямые, Хэмилтон так и не смог подобраться к нам.

В календаре нас еще ждут трассы, на которых Mercedes будет очень силен. Наш план в том, чтобы создать уверенный отрыв – оторваться на 25-30 очков. Это наша цель, хотя я боюсь, что судьба титула все равно будет решаться в двух последних гонках сезона.

Чеко играет очень важную роль, мы уже неоднократно видели это в прошлом.В отсутствии сильного второго гонщика соперники могут часто припирать вас к стенке за счет стратегии. Например, если бы Чеко лучше выступил в квалификации в Барселоне или чуть лучше проехал первый круг в гонке, то тогда Mercedes никак не смог бы обойти нас за счет того второго пит-стопа. И наоборот, если бы не Чеко, то на Гран-при Франции мы бы не смогли исполнить свою стратегию – у нас получилось, потому что Перес находился прямо позади Mercedes.

Чеко действительно важен. Да, в квалификациях он смотрится чуть хуже, но в этом аспекте он тоже постепенно прибавляет. Хотя Чеко всегда сильнее смотрелся именно в условиях гонки, чем в квалификации. Это прослеживается еще с тех пор, как ему было 13-15 лет или вроде того. Еще в Формуле-3 он лучше смотрелся в гонках, и хуже в квалификациях.

Мы рады иметь возможность оказывать на Mercedes такое тактическое давление. Чтобы соперники понимали, что им придется бороться с двумя машинами. Вообще я считаю, что наша пара пилотов сильнее, чем у Mercedes. Да, у Боттаса есть свои сильные трассы – вроде Монако. Но в том же Баку у него вообще не было скорости. Чеко стабильнее него.