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Стало известно, кто заменит Боттаса в Mercedes

Ожидается, что «серебряные стрелы» объявят о новом пилоте на Гран-при Великобритании
Автоспорт Формула-1
10:42
Стало известно, кто заменит Боттаса в Mercedes
Валттери Боттас / Фото: twitter.com/mercedesamgf1

Обозреватель Джо Сейвуд в joesaward.wordpress.com намекнул, что пилот Williams Джордж Рассел сменит гонщика Валттери Боттаса в Mercedes:

Вероятнее всего Льюис Хэмилтон подпишет еще один однолетний контракт на следующий год. Кто же тогда займет второе место в команде в 2022 году? У меня есть ощущение, что на Гран-при Великобритании мы можем стать свидетелями настоящего празднества.

Напомним, что на Гран-при Азербайджана болиды Mercedes финишировали вне очковой зоны.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Валттери Боттас Mercedes Джордж Расселл

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