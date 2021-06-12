Рассел поделился мыслями о возможном переходе в Mercedes
Стало известно, кто заменит Боттаса в Mercedes
Ожидается, что «серебряные стрелы» объявят о новом пилоте на Гран-при Великобритании
Валттери Боттас / Фото: twitter.com/mercedesamgf1
Обозреватель Джо Сейвуд в joesaward.wordpress.com намекнул, что пилот Williams Джордж Рассел сменит гонщика Валттери Боттаса в Mercedes:
Вероятнее всего Льюис Хэмилтон подпишет еще один однолетний контракт на следующий год. Кто же тогда займет второе место в команде в 2022 году? У меня есть ощущение, что на Гран-при Великобритании мы можем стать свидетелями настоящего празднества.
Напомним, что на Гран-при Азербайджана болиды Mercedes финишировали вне очковой зоны.
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