Технический директор Mercedes: «Будут обновления аэродинамики и мотора»

Эллисон заверил, что Вольфф был не совсем точен в формулировках

Болиды Mercedes и Red Bull на Гран-при Штирии / Фото: twitter.com/mercedesamgf1

Технический директор Mercedes Джеймс Эллисон опроверг высказывание исполнительного директора Тото Вольффа, что «серебряные стрелы» не будут работать над обновлениями болида текущего сезона. Отметим, что Mercedes в Кубке Конструкторов отстает на 40 очков от лидера Red Bull.



Слова Элиссона приводит RacingNews365:

Будут обновления в плане аэродинамики, некоторая доработка двигателя и прочие обновления, которые помогут решить некоторые проблемы. Все это важно, чтобы у нас были возможности бороться в нынешнем сезоне. Что касается слов Вольфа, то я думаю, что Тото просто был не слишком точен в формулировках. Он говорил, что новые правила потребуют колоссальных затрат на подготовку болида к следующему сезону.

Напомним, что Хэмилтон подпишет новый контракт с Mercedes до летней паузы.