Хэмилтон: «Каждый сотрудник Mercedes работает изо всех сил ради того, чтобы такой уик-энд не повторился»
Технический директор Mercedes: «Мы так и не сняли колесо с болида Боттаса. Гайку придется стачивать»
Финн не смог вернуться на трассу Гран-при Монако после первого пит-стопа
Валлетри Боттас / Фото: twitter.com/valtteribottas
Главный технический директор Mercedes Джеймс Эллисон сообщил, что в команде так и не сумели снять колесо с болида Валттери Боттаса, несмотря на обещанную помощь Ferrari.
Слова Эллисона приводит RaceFans:
Мы так и не сняли колесо. Машина стоит в наших боксах. Гайку придется стачивать. Мы будем вынуждены аккуратно срезать ее остатки. Сделать это мы сможем только на заводе.
Напомним, финн заехал на пит-стоп, и механики команды не сумели поменять ему правое переднее колесо. Пилоту Mercedes пришлось сойти с гонки.
Отметим, что после Гран-при Монако Red Bull обошел Mercedes в Кубке Конструкторов.
Комментарии 0