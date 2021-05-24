Технический директор Mercedes: «Мы так и не сняли колесо с болида Боттаса. Гайку придется стачивать»

Финн не смог вернуться на трассу Гран-при Монако после первого пит-стопа

Валлетри Боттас / Фото: twitter.com/valtteribottas

Главный технический директор Mercedes Джеймс Эллисон сообщил, что в команде так и не сумели снять колесо с болида Валттери Боттаса, несмотря на обещанную помощь Ferrari.



Слова Эллисона приводит RaceFans:

Мы так и не сняли колесо. Машина стоит в наших боксах. Гайку придется стачивать. Мы будем вынуждены аккуратно срезать ее остатки. Сделать это мы сможем только на заводе.

Напомним, финн заехал на пит-стоп, и механики команды не сумели поменять ему правое переднее колесо. Пилоту Mercedes пришлось сойти с гонки.

Отметим, что после Гран-при Монако Red Bull обошел Mercedes в Кубке Конструкторов.