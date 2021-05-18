Цунода: «Никогда не выступал в Монако, но гонялся в Макао – так что опыт на трассах городского типа у меня есть»

Гонщик Alpha Tauri – о предстоящем Гран-при

Юки Цунода / фото - scuderiaalphatauri.com

Пилот Alpha Tauri Юки Цунода поделился мнением о предстоящем Гран-при Монако. Цунода в своей карьере ни разу не доводилось выступать на городском треке в Монте-Карло, однако японец считает, что в данном случае ему должен будет помочь опыт выступлений на Гран-при Макао, сообщает F1i.com.

«Я никогда не выступал в Монако, ни в одной категории. Однако я несколько раз гонялся в Макао, так что у меня довольно большой опыт выступлений на трассах городского типа. Все в порядке. Понятно, что на городской трассе вроде Монте-Карло нужен немного другой подход. Особенно потому что, как я уже говорил, я еще ни разу там не выступал. Очень важным фактором является улучшение состояния трассы по ходу уик-энда. Поначалу уровень сцепления с треком будет совсем низким, но ситуация будет улучшаться с каждой сессией».

Юки Цунода критически оценил свое выступление на Гран-при Эмилии-Романьи.