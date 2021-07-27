Уэббер: «Мы еще обязательно увидим летящие обломки в борьбе Хэмилтона и Ферстаппена»

Марк Уэббер / фото - Red Bull

Бывший пилот Формулы-1 Марк Уэббер поделился мыслями о противостоянии лидеров сезона Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона, а также дал прогноз на предстоящий Гран-при Венгрии, который состоится уже в эти выходные. Цитирует Уэббера портал Autosport.

Ферстаппен же… знаете, он гладиатор, и именно этого мы от него ждем. Так что уик-энд получится хорошим. Теперь важна каждая гонка, и мы еще обязательно увидим летящие обломки в их борьбе. Но ради этого мы и смотрим Формулу-1 – ради сражения между двумя лучшими гонщиками».