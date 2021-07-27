Уэббер: «Мы еще обязательно увидим летящие обломки в борьбе Хэмилтона и Ферстаппена»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 5
Сейчас 0
Сегодня 12
Завтра 6
Футбол (4 события из 4) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
19:00 Флора Таллинн - Легия Варшава 0:1 Окончен
19:00 Омония Никосия - Динамо Загреб 0:1 Окончен
19:00 ХИК Хельсинки - Мальме 2:2 Окончен
20:00 Жальгирис - Ференцварош 1:3 Окончен
Теннис (1 событие из 42) показать все
WTA 2021 (Olympic Tournament Tokyo, Japan, Women)
Календарь Таблица
08:05 Мария Саккари - Элина Свитолина 1:2 Окончен
нет важных матчей
Футбол (9 событий из 9) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
20:00 Шериф - Алашкерт -:- Запланирован
20:00 Нефтчи - Олимпиакос -:- Запланирован
20:30 Клуж - Линкольн -:- Запланирован
20:45 Митьюлланд - Селтик -:- Запланирован
21:00 Галатасарай - ПСВ -:- Запланирован
21:00 Лудогорец - Мура -:- Запланирован
21:15 Янг Бойз - Слован Братислава -:- Запланирован
21:30 Спарта Прага - Рапид Вена -:- Запланирован
21:30 Црвена Звезда - Кайрат -:- Запланирован
Теннис (3 события из 53) показать все
ATP 2021 (Olympic Tournament Tokyo, Japan)
Календарь Таблица
07:35 Новак Джокович - Alejandro Davidovich Fokina -:- Запланирован
WTA 2021 (Olympic Tournament Tokyo, Japan, Doubles)
Календарь Таблица
05:00 Кудерметова В / Веснина Е - Киченок Л / Киченок Н -:- Запланирован
WTA 2021 (Olympic Tournament Tokyo, Japan, Women)
Календарь Таблица
05:00 Камила Гиорги - Элина Свитолина -:- Запланирован
Футбол (6 событий из 17) показать все
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
18:00 Тобол - Хайдук Сплит -:- Запланирован
19:30 Хеккен - Абердин -:- Запланирован
20:00 Torpedo Belaz Zhodino - Копенгаген -:- Запланирован
20:00 Валеренга - Гент -:- Запланирован
21:30 Арис Фессалоники - Астана -:- Запланирован
21:45 Дунайска Стреда - Партизан -:- Запланирован

Уэббер: «Мы еще обязательно увидим летящие обломки в борьбе Хэмилтона и Ферстаппена»

Бывший пилот Формулы-1 – о предстоящем Гран-при Венгрии
Автоспорт Формула-1
27 июля 20:10
Уэббер: «Мы еще обязательно увидим летящие обломки в борьбе Хэмилтона и Ферстаппена»
Марк Уэббер / фото - Red Bull

Бывший пилот Формулы-1 Марк Уэббер поделился мыслями о противостоянии лидеров сезона Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона, а также дал прогноз на предстоящий Гран-при Венгрии, который состоится уже в эти выходные. Цитирует Уэббера портал Autosport.

«В Будапеште Льюис показывает волшебство, он абсолютно феноменален на этой трассе. Думаю, болид Red Bull будет быстрым, так что, возможно, уик-энд останется за ними – Макс возьмет поул и уедет в отрыв в гонке, а Льюис не сможет ответить. Но посмотрим. Как я уже сказал, Хэмилтон много раз побеждал на «Хунгароринге» на неоптимальной машине, вопреки всему, и ему снова нужно это сделать.

Ферстаппен же… знаете, он гладиатор, и именно этого мы от него ждем. Так что уик-энд получится хорошим. Теперь важна каждая гонка, и мы еще обязательно увидим летящие обломки в их борьбе. Но ради этого мы и смотрим Формулу-1 – ради сражения между двумя лучшими гонщиками».

Напомним, Гран-при Саудовской Аравии может стать последним этапом сезона Ф-1.

 

 

Источник: sports.ru Михаил Рыбак
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Льюис Хэмилтон Макс Ферстаппен Марк Уэббер Гран-при Бельгии

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Баттон: «Нас ждет драка на кулаках Хэмилтона и Ферстаппена»
Баттон: «Нас ждет драка на кулаках Хэмилтона и Ферстаппена»
Автоспорт Формула-1
26 июля 17:19
Ферстаппен: «Хочу стать 20-кратным чемпионом Ф-1»
Ферстаппен: «Хочу стать 20-кратным чемпионом Ф-1»
Автоспорт Формула-1
25 июля 22:32
Экклстоун: «После инцидента в Великобритании Хэмилтон приблизился к восьмому титулу Ф-1»
Экклстоун: «После инцидента в Великобритании Хэмилтон приблизился к восьмому титулу Ф-1»
Автоспорт Формула-1
25 июля 18:54
Фьюри: «В отличие от Хэмилтона, я плачу налоги в Великобритании»
Фьюри: «В отличие от Хэмилтона, я плачу налоги в Великобритании»
Бокс Профессиональный бокс
23 июля 17:15
Росберг: «Противостояние Хэмилтона и Ферстаппена войдет в историю»
Росберг: «Противостояние Хэмилтона и Ферстаппена войдет в историю»
Автоспорт Формула-1
23 июля 10:20
Официально. Стало известно место проведения второй спринт-квалификации
Официально. Стало известно место проведения второй спринт-квалификации
Автоспорт Формула-1
23 июля 08:40

Новости: Автоспорт

Уэббер: «Мы еще обязательно увидим летящие обломки в борьбе Хэмилтона и Ферстаппена»
Уэббер: «Мы еще обязательно увидим летящие обломки в борьбе Хэмилтона и Ферстаппена»
Формула-1
27 июля 20:10
«Нужно меньше гонок в Европе». Руководитель Ф-1 заявил о планах расширения географии чемпионата
«Нужно меньше гонок в Европе». Руководитель Ф-1 заявил о планах расширения географии чемпионата
Формула-1
26 июля 21:51
Гран-при Саудовской Аравии может стать последним этапом сезона Ф-1
Гран-при Саудовской Аравии может стать последним этапом сезона Ф-1
Формула-1
26 июля 19:43
Баттон: «Нас ждет драка на кулаках Хэмилтона и Ферстаппена»
Баттон: «Нас ждет драка на кулаках Хэмилтона и Ферстаппена»
Формула-1
26 июля 17:19
Ферстаппен: «Хочу стать 20-кратным чемпионом Ф-1»
Ферстаппен: «Хочу стать 20-кратным чемпионом Ф-1»
Формула-1
25 июля 22:32
Экклстоун: «После инцидента в Великобритании Хэмилтон приблизился к восьмому титулу Ф-1»
Экклстоун: «После инцидента в Великобритании Хэмилтон приблизился к восьмому титулу Ф-1»
Формула-1
25 июля 18:54
Алонсо выступил в поддержку формата спринт-квалификации
Алонсо выступил в поддержку формата спринт-квалификации
Формула-1
23 июля 14:40
Росберг: «Противостояние Хэмилтона и Ферстаппена войдет в историю»
Росберг: «Противостояние Хэмилтона и Ферстаппена войдет в историю»
Формула-1
23 июля 10:20
Официально. Стало известно место проведения второй спринт-квалификации
Официально. Стало известно место проведения второй спринт-квалификации
Формула-1
23 июля 08:40
Все новости

Популярные новости

Море шампанского, изысканные блюда и фейерверк. Как прошла церемония открытия отеля Ломаченко
Море шампанского, изысканные блюда и фейерверк. Как прошла церемония открытия отеля Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
26 июля 21:28
WBC запретил использовать перчатки, в которых Чисора боксировал с Усиком
WBC запретил использовать перчатки, в которых Чисора боксировал с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
22 июля 18:05
2
Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»
Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»
Бокс Профессиональный бокс
25 июля 11:58
19
Беринчик обратился к Лобову: «Артем, после боя ты пару дней вообще ничего не будешь видеть»
Беринчик обратился к Лобову: «Артем, после боя ты пару дней вообще ничего не будешь видеть»
Бокс Профессиональный бокс
23 июля 11:18
Беринчик: «Мой батя постоянно с уличных драк меня откупал, отмазывал, ездил со мной на стрелки, так что кулачка – не новость»
Беринчик: «Мой батя постоянно с уличных драк меня откупал, отмазывал, ездил со мной на стрелки, так что кулачка – не новость»
Бокс Профессиональный бокс
21 июля 22:29
Ломаченко – на вершине обновленного рейтинга WBO
Ломаченко – на вершине обновленного рейтинга WBO
Бокс Профессиональный бокс
24 июля 18:04
Все новости