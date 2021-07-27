Баттон: «Нас ждет драка на кулаках Хэмилтона и Ферстаппена»
Уэббер: «Мы еще обязательно увидим летящие обломки в борьбе Хэмилтона и Ферстаппена»
Бывший пилот Формулы-1 – о предстоящем Гран-при Венгрии
Марк Уэббер / фото - Red Bull
Бывший пилот Формулы-1 Марк Уэббер поделился мыслями о противостоянии лидеров сезона Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона, а также дал прогноз на предстоящий Гран-при Венгрии, который состоится уже в эти выходные. Цитирует Уэббера портал Autosport.
«В Будапеште Льюис показывает волшебство, он абсолютно феноменален на этой трассе. Думаю, болид Red Bull будет быстрым, так что, возможно, уик-энд останется за ними – Макс возьмет поул и уедет в отрыв в гонке, а Льюис не сможет ответить. Но посмотрим. Как я уже сказал, Хэмилтон много раз побеждал на «Хунгароринге» на неоптимальной машине, вопреки всему, и ему снова нужно это сделать.
Ферстаппен же… знаете, он гладиатор, и именно этого мы от него ждем. Так что уик-энд получится хорошим. Теперь важна каждая гонка, и мы еще обязательно увидим летящие обломки в их борьбе. Но ради этого мы и смотрим Формулу-1 – ради сражения между двумя лучшими гонщиками».
Напомним, Гран-при Саудовской Аравии может стать последним этапом сезона Ф-1.
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