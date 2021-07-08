Ушел из жизни бывший пилот Формулы-1

Ройтеманн на протяжении карьеры выиграл 12 Гран-при

Карлос Ройтеманн / фото - Twitter

Бывший пилот Формулы-1 Карлос Ройтеманн ушел из жизни на 80-м году жизни.

Гонщик был госпитализирован с кровотечением в пищеварительной системе в начале мая. Его поместили в реанимацию в Санта-Фе, Аргентина. Состояние Карлоса постепенно ухудшалось. Он провел в больнице 17 дней, а затем был отправлен в Росарио, чтобы продолжить лечение. 21 мая его выписали из больницы, но уже через девять дней Карлос был вновь госпитализирован. С тех пор он находился в реанимации.

На протяжении карьеры Ройтеманн выиграл 12 Гран-при, но ни разу не становился чемпионом мира. В 1981 году он занял второе место в зачете пилотов, отстав от Нельсона Пике на 1 очко.

Бывший чемпион мира по боксу недавно скончался от коронавируса.