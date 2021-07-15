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В Red Bull и Alpha Tauri считают, что Цунода станет гонщиком-победителем

Марко высказался о перспективном японце
Автоспорт Формула-1
22:18
В Red Bull и Alpha Tauri считают, что Цунода станет гонщиком-победителем
Юки Цунода / фото - Red Bull

Спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко высказался о гонщике Alpha Tauri Юки Цуноде. Эксперт уверен, что японец сможет выиграть не один Гран-при, а также считает Юки ярким персонажем для Формулы-1.

«Цунода — не типичный японец. Типичный японец — Аюму Иваса, выступающий в Формуле-3. Он вежлив, дисциплинирован и никогда не будет делать таких заявлений, как Цунода.

С другой стороны, Юки — как глоток свежего воздуха, поэтому нам следует стремиться сохранить его скорость и манеру поведения, которые в целом были восприняты всеми положительно. Но в то же время нам нужно продолжать работать над его дисциплинированностью и физической формой. Одна из задач — направить Цуноду в нужное русло.

Подход к европейцам или южноамериканцам отличается от подхода к японцам. Но в целом ситуация с Цунодой нас устраивает. Нет ничего такого в том, чтобы получать штрафы. Другое дело, когда их становится слишком много. Это уже чересчур. Но мы в «Ред Булл» и «Альфа Таури» на сто процентов убеждены, что Цунода станет гонщиком-победителем».

На Гран-при Австрии Цунода показал 12-й результат.

Антон Кривенко
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Теги

Юки Цунода Хельмут Марко Red Bull Alpha Tauri

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Новости: Автоспорт

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