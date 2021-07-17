Вернул должок. Ферстаппен обошел Хэмилтона и выиграл спринт-квалификацию

Льюис ранее выиграл поул

Макс Ферстаппен / фото - Getty Images

Показавший лучший результат во время второй практики Макс Ферстаппен выиграл первый в сезоне спринт на Гран-при Великобритании. Детальнее о правилах гонки читайте на XSPORT.

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон показал второй результат, а его напарник Валттери Боттас забрал последние очки гонки.

Формула-1. Гран-при Великобритании. Спринт-квалификация

1. Макс Ферстаппен (Red Bull)

2. Льюис Хэмилтон (Mercedes)

3. Валттери Боттас (Mercedes)

4. Шарль Леклер (Ferrari)

5. Ландо Норрис (McLaren)

6. Даниэль Риккардо (McLaren)

7. Фернандо Алонсо (Alpine)

8. Себастьян Феттель (Aston Martin)

9. Джордж Расселл (Williams)

10. Эстебан Окон (Alpine)

11. Карлос Сайнс-младший (Ferrari)

12. Пьер Гасли (Alpha Tauri)

13. Кими Райкконен (Alfa Romeo)

14. Лэнс Стролл (Aston Martin)

15. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo)

16. Юки Цунода (Alpha Tauri)

17. Николас Латифи (Williams)

18. Мик Шумахер (Haas)

19. Никита Мазепин (Haas)

20. Серхио Перес (Red Bull)