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Вольфф – о борьбе за титул с Red Bull: «Впереди еще 14 гонок. Игра продолжает»

Mercedes в Кубке Конструкторов уступает Red Bull 44 очка
Автоспорт Формула-1
20:36
Вольфф – о борьбе за титул с Red Bull: «Впереди еще 14 гонок. Игра продолжает»
Red Bull после победы на Гран-при Штирии / Фото: twitter.com/f1

Исполнительный директор Mercedes Тото Вольфф высказался The Race о борьбе с Red Bull за титул.

Мы никогда не сдаемся – это последнее, что мы делаем. Я скептик и мой стакан всегда наполовину пуст, однако я вижу позитивные моменты. Впереди 14 гонок, а мы на расстоянии одного схода от Red Bull и, возможно, упустили больше очков из-за собственных ошибок. Так что игра продолжается.

Безусловно, в Австрии и в последних гонках у нас не было скорости, которая требуется для борьбы с Red Bull. Мы хорошо это понимаем и должны вместе работать над каждой проблемой. Надеюсь, это поможет выступить лучше на других трассах.

Для нас это приятный жизненный эксперимент. В Mercedes прекрасный настрой, а наши ценности – иммунная система команды. Когда после семи чемпионств подряд оказываешься в сложной борьбе и все расклады в данный момент не в твою пользу, ты должен функционировать. Я бы не сказал, что «приятный» – подходящее слово, но это новый опыт, который в долгосрочной перспективе сделает нас сильнее. Мы станем сильнее, даже если так много уик-эндов подряд получаются тяжелыми. Думаю, через много лет мы оглянемся назад и скажем: «Это было необходимо».

После девяти этапов Гран-при пилот Mercedes Льюис Хэмилтон уступает лидеру общего зачета Максу Ферстаппену 32 очка. Отрыв Red Bull в Кубке Конструкторов от «серебряных стрел» – 44 пункта.

Источник: sports.ru Олег Шумейко-младший
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Теги

Льюис Хэмилтон Макс Ферстаппен Mercedes Red Bull

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