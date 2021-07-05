Вольфф – о борьбе за титул с Red Bull: «Впереди еще 14 гонок. Игра продолжает»

Red Bull после победы на Гран-при Штирии / Фото: twitter.com/f1

Исполнительный директор Mercedes Тото Вольфф высказался The Race о борьбе с Red Bull за титул.



Безусловно, в Австрии и в последних гонках у нас не было скорости, которая требуется для борьбы с Red Bull. Мы хорошо это понимаем и должны вместе работать над каждой проблемой. Надеюсь, это поможет выступить лучше на других трассах.

Для нас это приятный жизненный эксперимент. В Mercedes прекрасный настрой, а наши ценности – иммунная система команды. Когда после семи чемпионств подряд оказываешься в сложной борьбе и все расклады в данный момент не в твою пользу, ты должен функционировать. Я бы не сказал, что «приятный» – подходящее слово, но это новый опыт, который в долгосрочной перспективе сделает нас сильнее. Мы станем сильнее, даже если так много уик-эндов подряд получаются тяжелыми. Думаю, через много лет мы оглянемся назад и скажем: «Это было необходимо».