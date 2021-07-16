Вольфф – о победе Хэмилтона в квалификации: «Империя наносит ответный удар»

Mercedes выиграл квалификацию впервые за шесть Гран-при

Тото Вольфф / Фото: пресс-служба Mercedes

Руководитель Mercedes Тото Вольфф прокомментировал победу Льюиса Хэмилтона в квалификации Гран-при Великобритании:

«Империя наносит ответный удар (улыбается). Это всего лишь квалификация, но, возможно, нам удалось найти дополнительную скорость».

Результаты квалификации – не равно места в гонке. Завтра пройдет первая в этом сезоне спринтерская квалификация, по итогам которой сформируется стартовая решетка воскресной гонки.

Ранее Хэмилтон заявил, что победить ему помогли фанаты на Сильверстоуне.