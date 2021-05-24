Вольфф – о Ферстаппене в Mercedes: «Макс – не единственная звезда будущего»
Вольфф: «Очки Хэмилтона за 7-е место, надеюсь, сыграют роль в борьбе с Red Bull до самого конца»
Босс Mercedes подвел итоги Гран-при Монако
Тото Вольфф / фото - thesportsrush.com
Исполнительный директор Mercedes Тото Вольфф подвел итоги Гран-при Монако, завершившегося для чемпионов неудачей.
Льюис Хэмилтон стал седьмым и упустил лидерство в чемпионате, а Валттери Боттас сошел из-за проблем на пит-стопе.
Слова Вольффа приводит издательство RaceFans:
«Не самая приятная ситуация, и Льюис на четыре очка отстает. Но, очевидно, борьба будет идти до самого конца. Надеюсь, очки за седьмое место сыграют свою роль. Однако нужно сделать выводы, идти дальше и снова побеждать».
Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон прокомментировал выступление команды на Гран-при Монако.
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