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Вольфф: «Очки Хэмилтона за 7-е место, надеюсь, сыграют роль в борьбе с Red Bull до самого конца»

Босс Mercedes подвел итоги Гран-при Монако
Автоспорт Формула-1
20:55
Вольфф: «Очки Хэмилтона за 7-е место, надеюсь, сыграют роль в борьбе с Red Bull до самого конца»
Тото Вольфф / фото - thesportsrush.com

Исполнительный директор Mercedes Тото Вольфф подвел итоги Гран-при Монако, завершившегося для чемпионов неудачей.

Льюис Хэмилтон стал седьмым и упустил лидерство в чемпионате, а Валттери Боттас сошел из-за проблем на пит-стопе.

Слова Вольффа приводит издательство RaceFans:

«Не самая приятная ситуация, и Льюис на четыре очка отстает. Но, очевидно, борьба будет идти до самого конца. Надеюсь, очки за седьмое место сыграют свою роль. Однако нужно сделать выводы, идти дальше и снова побеждать».

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон прокомментировал выступление команды на Гран-при Монако.

Рене Тер Велде
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Тото Вольфф Mercedes Валттери Боттас Льюис Хэмилтон

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