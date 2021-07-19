Хэмилтон: «Наш дуэт с Боттасом – лучший в Ф-1»
Вольфф пообещал помочь Боттасу с трудоустройством в новой команде
Похоже, все идет к тому, что Mercedes не будет продлевать финна
Вольфф и Боттас / Фото: Sky Sports
Руководитель Mercedes Тото Вольфф заявил, что поможет второму пилоту команды Валттери Боттасу в поисках новой команды, если «серебряные стрелы» решат не продлевать с ним контракт. Слова австрийца приводит Ilta-Sanomat:
«Если возникнет ситуация, при которой мы захотим дать шанс кому-то еще, то дело не только в наших личных отношениях. Я рассматриваю это как свою обязанность, потому что он заслуживает отличное будущее.
Валттери – напарник лучшего гонщика в истории Формулы-1, и в таких условиях блистать непросто. Но он выступает фантастическим образом».
Будущее Боттаса должно определится до конца лета. Главным претендентом на его место в Mercedes является Джордж Рассел.
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