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Вольфф: «В Red Bull не могут отрицать, что являются главными фаворитами»

Босс Mercedes считает Ферстаппена главным фаворитом в борьбе за титул
Автоспорт Формула-1
28 мая 21:30
Вольфф: «В Red Bull не могут отрицать, что являются главными фаворитами»
Тото Вольфф / фото - racingline.hu

Исполнительный директор Mercedes Тото Вольфф считает, что именно Red Bull и Макс Ферстаппен являются главными фаворитами в борьбе за титул, сообщает GP Blog.

«Ферстаппен определенно способен стать чемпионом, хотя он по-прежнему допускает небольшие ошибки, ведь он еще молод. Однако его скорость и умение контролировать машину находятся на высочайшем уровне. При этом ему нельзя будет продолжать ошибаться, потому что Льюис показывает свой максимум и воспользуется этим. К тому же, преследовать всегда проще, чем удерживать лидерство. Вот почему нас устраивает такая ситуация.

В Red Bull не могут отрицать, что являются главными фаворитами. Макс должен был побеждать в Бахрейне – и сделал бы это, если бы не впечатляющий пилотаж Льюиса. Но если бы Ферстаппен подождал с обгоном еще один круг, то именно он бы в итоге первым пересек финишную черту. В Имоле Макс тоже ошибся – в квалификации, и в противном случае он бы оказался на первых рядах.

В Португалии Макс выехал за пределы трассы в квалификации, а в гонке допустил ошибку, когда Льюис дышал ему в спину. Так что команда Red Bull могла бы выиграть поулы вообще на всех этапах, потому что их машина просто быстрее».

Тото Вольфф подвел итоги Гран-при Монако, завершившегося для чемпионов неудачей.

Рене Тер Велде
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Mercedes Тото Вольфф Red Bull Макс Ферстаппен

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