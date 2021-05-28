Вольфф: «В Red Bull не могут отрицать, что являются главными фаворитами»

Тото Вольфф / фото - racingline.hu

Исполнительный директор Mercedes Тото Вольфф считает, что именно Red Bull и Макс Ферстаппен являются главными фаворитами в борьбе за титул, сообщает GP Blog.

В Red Bull не могут отрицать, что являются главными фаворитами. Макс должен был побеждать в Бахрейне – и сделал бы это, если бы не впечатляющий пилотаж Льюиса. Но если бы Ферстаппен подождал с обгоном еще один круг, то именно он бы в итоге первым пересек финишную черту. В Имоле Макс тоже ошибся – в квалификации, и в противном случае он бы оказался на первых рядах.

В Португалии Макс выехал за пределы трассы в квалификации, а в гонке допустил ошибку, когда Льюис дышал ему в спину. Так что команда Red Bull могла бы выиграть поулы вообще на всех этапах, потому что их машина просто быстрее».