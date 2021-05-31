Вольфф: «За хороший сезон в Ф-3 нужно платить 1 миллион долларов. Это абсурдные цифры для младшей серии»
Исполнительный директор Mercedes Тото Вольфф прокомментировал недавнее заявление пилота «серебряных стрел» Льюиса Хэмилтона, который считает, что современная Формула-1 превратилась в «клуб сыновей миллиардеров».
Слова Вольффа приводит motosport.com:
На самом деле, кроме самих гонок привлекательной Формулу-1 делает и та мыльная опера, которая происходит вне трассы. В Ф-1 попадают гонщики из разных кругов, с разным прошлым. Не все они одинаковые, у каждого есть своя история – вещи, с которыми приходилось сталкиваться, преодолевать.
И я сомневаюсь, что детям из привилегированных семей всегда и все давалось легко. У них тоже есть свои демоны, с которыми приходится бороться.
Что мы можем сделать – так это добиться того, чтобы выступления в гонках низших классов были доступнее. Чтобы дети без существенной финансовой поддержки тоже могли добиваться успехов в юниорских формульных сериях.
И все крупные команды Ф-1 должны иметь возможность находить этих детей, а не давать стоимости раздуваться, когда за хороший сезон в картинге приходится платить 250000 долларов, за сезон в Формуле-4 – 0,5 млн, а за сезон в Ф-3 – 1 млн.
Потому что это совершенно абсурдные цифры и это нужно прекратить, потому что мы хотим получить доступ к талантливым ребятам. Мы должны давать доступ к гонкам детям, которым действительно интересно гоняться в картинге, давать им возможность выступать в гонках с гораздо более доступным бюджетом.
Напомним, что после Гран-при Монако Red Bull обошел Mercedes в Кубке Конструкторов.
Комментарии 0