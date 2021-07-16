«Я уже не тот, кем был в начале карьеры». Хэмилтон ответил на критику Экклстоуна

Гонщик отметил, что стал только лучше

Льюис Хэмилтон / фото - Getty Images Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон ответил на критику со стороны бывшего владельца Формулы-1 Барни Экклстоуна. Функционер обвинил британца в сбавлении оборотов. Гонщик Mercedes ответил на слова Барни в интервью Crash. Хэмилтон заявил, что с каждым годом становится лишь лучше. «Я не слышал о том, что сказал Берни, пока не приехал в Сильверстоун. У нас была очень насыщенная неделя. Великолепный футбол, игра, которая была сначала захватывающей, а затем довольно сложной. После этого я занимался Комиссией Хэмилтона, сосредоточившись на этом. Но меня ничего не отвлекает. Я не тот гонщик, которым был в начале карьеры. Думаю, я стал лучше и знаю себя так хорошо, как никогда до этого». Хэмилтон уверен, что сможет вернуться на вершину рейтинга пилотов.

Антон Кривенко