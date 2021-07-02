Зазвездился? Ферстаппен намекнул, что Латифи – плохой гонщик и поэтому он в Williams

Между пилотами случился инцидент во время свободных заездов Гран-при Австрии

Макс Ферестаппен / Фото: The SportsRush

Пилот Red Bull и лидер чемпионата Макс Ферестаппен раскритиковал гонщика Williams Николаса Латифи. Во время свободных заездов Гран-при Австрии канадец блокировал Макса:

«Иногда я даже не знаю, что у людей творится в головах. И они даже не думают, не придают этому значения. Конечно, инженер должен следить за такими вещами. Но, безусловно, есть причина, почему один пилот выступает за Red Bull, а другой – за Williams».

Видео инцидента между Латифи и Ферстппеном смотрите здесь.

Напомним, Ферстаппен выиграл первую практику Гран-при Австрии, но уже во второй – уступил пилотам Mercedes.

Что касается его слов о Латифи, то они имеют под собой определенной основание, ведь канадец – это один из главных «рента-драйверов» (пилот, который платит команде за участие в гонках) современной Формулы-1. Об его уровне многое говорят результаты в квалификациях, где он ни разу не был выше своего напарника по команде Джорджа Рассела. Хотя, в тоже время, канадец периодически опережает Рассела в гонках.