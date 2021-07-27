Почтарев после вылета с ОИ-2020 дал огненный комментарий – объяснил неудачу и раскритиковал условия для бадминтона в Украине

Артем не вышел из группы, проиграв оба матча

Фото: Facebook Артема Почтарева

Лучший украинский бадминтонист Артем Почтарев в комментарии «UA:Перший» рассказал о причинах неудачного выступления на Олимпийских играх-2020 в Токио:

«Причина? Я хочу в открытую, чтобы это прям выставили, я говорю громко: у нас реабилитация на минусе, ноль, у нас ее ноль вообще. То есть человек тренируется-тренируется, я переношу сумасшедшие нагрузки, а у нас реабилитация – ноль. Я обоих соперников выигрывал, на самом деле. От этого морально и сложнее всего. Я знаю, что могу играть на таком уровне. И не то, что я придумываю – я их уж обыгрывал или играл на равных».

Почтарев разгромно проиграл оба матча в своей группе.

Это была его вторая Олимпиада. В Рио-2016 он также не вышел из группы.