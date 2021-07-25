Бадминтонист Почтарев показал, чем в Олимпийской деревне питаются спортсмены
Улитина и Почтарев уступили в первых матчах на Играх-2020
Украинцам теперь необходимо выигрывать следующие встречи
25 июля 13:28
Артем Почтарев / Фото: UATV
В бадминтоне на Олимпийский играх в Токио в соревнованиях мужчин и женщин стартовали украинцы Артем Почтарев и Мария Улитина.
В рамках группового этапа Почтарев проиграл со счетом 0:2 Ли Зий Цзя из Малайзии, а Улитина уступила 0:2 американке Чжан Бейвень.
26 июля Почтарев сыграет с французом Брисом Леверде, а Улитина с бразильянкой Фабианой Силвой.
Напомним, ранее в большом теннисе Элина Свитолина прошла в следующий раунд.
Комментарии 0