Улитина и Почтарев уступили в первых матчах на Играх-2020

Украинцам теперь необходимо выигрывать следующие встречи





Артем Почтарев / Фото: UATV

В бадминтоне на Олимпийский играх в Токио в соревнованиях мужчин и женщин стартовали украинцы Артем Почтарев и Мария Улитина.



В рамках группового этапа Почтарев проиграл со счетом 0:2 Ли Зий Цзя из Малайзии, а Улитина уступила 0:2 американке Чжан Бейвень.

26 июля Почтарев сыграет с французом Брисом Леверде, а Улитина с бразильянкой Фабианой Силвой.

Напомним, ранее в большом теннисе Элина Свитолина прошла в следующий раунд.