Улитина одержала первую победу в Токио-2020

Но для продолжения выступлений на ОИ-2020 украинке нужно чудо





Мария Улитина / Фото: ubf.com.ua

На Олимпийских играх в Токио в бадминтоне в рамках группового этапа украинка Мария Улитина обыграла бразильянку Фабиану Силву со счетом 2:0.



Украинка с первых минут матча взяла игру под свой контроль и в первом сете выиграла со счетом 21:14, а во втором бразильянка навязала борьбу, и Улитиной пришлось вырывать победу на силе воли – 22:20.

Отметим, что ранее Улитина проиграла американке Чжан Бейвень. Для продолжения борьбы на Олимпийских играх Улитиной нужно, чтобы Силва разгромила Бейвень.