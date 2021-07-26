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Улитина одержала первую победу в Токио-2020

Но для продолжения выступлений на ОИ-2020 украинке нужно чудо

Olympics Токио-2020
08:13
Улитина одержала первую победу в Токио-2020
Мария Улитина / Фото: ubf.com.ua

На Олимпийских играх в Токио в бадминтоне в рамках группового этапа украинка Мария Улитина обыграла бразильянку Фабиану Силву со счетом 2:0.

Украинка с первых минут матча взяла игру под свой контроль и в первом сете выиграла со счетом 21:14, а во втором бразильянка навязала борьбу, и Улитиной пришлось вырывать победу на силе воли – 22:20.

Отметим, что ранее Улитина проиграла американке Чжан Бейвень. Для продолжения борьбы на Олимпийских играх Улитиной нужно, чтобы Силва разгромила Бейвень.

Карен Агабекян
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Токио-2020 Мария Улитина

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