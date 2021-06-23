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Два игрока «Днепра» продлили контракты с клубом

В последнем сезоне днепряне остановились в полуфинале плей-офф
Баскетбол Суперлига
16:14
Два игрока «Днепра» продлили контракты с клубом
Станислав Тимофеенко / фото - ФБУ

«Днепр» продлил контракты с двумя украинскими игроками. Ими стали Станислав Тимофеенко и Анатолий Шундель. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

В прошедшем сезоне Тимофеенко сыграл 49 матчей в Суперлиге, в которых в среднем набирал по 9,7 очка, делал 4,4 подбора и 1,7 передачи (при результате эффективности 11,3) за 22 минуты на площадке. Капитан «Днепра» стал единственным игроком клуба, который принял участие во всех матчах сезона 2020/21.

Шундель в сезоне 20/21 в Суперлиге в 42 матчах набирал в среднем 7,5 очка, делал 1,8 подбора и 2 передачи (РЭ 6,8) за 18 минут на паркете. Анатолий также дебютировал за сборную Украины.

«Будивельник» ранее лишился одного из лидеров.

Антон Кривенко
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Теги

Днепр (баскетбол) Станислав Тимофеенко Анатолий Шундель

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