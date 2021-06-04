Лидер «Лейкерс» травмировался в 4-м матче против «Финикса»
47 очков Букера помогли «Финиксу» выиграть серию и выбить действующих чемпионов НБА «Лейкерс»
«Денвер» переиграл «Портленд» и вышел в следующий раунд плей-офф
«Лейкерс» – «Финикс» / Фото - ktla.comНБА. Плей-офф. Первый раунд (до четырех побед)
«Портленд» – «Денвер» 115:126 (33:29, 35:32, 33:37, 14:28), счет в серии 2:4
«Портленд»: Лиллард (28 + 13 передач - 5 потерь), МакКоллум (21), Пауэлл (17), Нуркич (13 + 7 подборов - 5 потерь), Ковингтон (11 + 10 подборов) – старт; Энтони (14), Холлис-Джефферсон (2), Лиф (0), Блевинс (0), Литтл (0), Саймонс (9)
«Денвер»: Йокич (36 + 8 подборов - 5 потерь), Портер (26), Гордон (13 + 7 подборов), Кампаццо (10), Риверс (7) – старт; Миллсэп (2), Грин (10 + 9 подборов), Моррис (22 + 9 передач), Ховард (0)
«Лейкерс» – «Финикс» 100:113 (14:36, 27:26, 35:27, 24:24), счет в серии 2:4
«Лейкерс»: Джеймс (29 + 9 подборов + 7 передач), Шредер (20), Колдуэлл-Поуп (19), Дэвис (0), Газоль (0 + 7 передач) – старт; Моррис (2), Дадли (0), МакКинни (0), Кузма (2), Харрелл (2), Мэттьюз (12), Карузо (2), Хортон-Такер (12), МакЛемор (0)
«Финикс»: Букер (47 + 11 подборов), Краудер (18 + 8 подборов), Бриджес (10), Эйтон (8), Пол (8 + 12 передач) – старт; Камински (2), Крэйг (3), Джонсон (10), Пэйн (7), Картер (0)
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