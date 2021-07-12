Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Баскетбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 1
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
03:00 Милуоки Бакс - Финикс Санс 120:100 Окончен
нет важных матчей

Адетокумбо: «Понимали значение и смысл третьей игры»

Форвард «Милуоки» - о настрое команды на третий матч финала НБА
Баскетбол НБА
13:50
Адетокумбо: «Понимали значение и смысл третьей игры»
Яннис Адетокумбо / фото - vbetnews.com

Лидер «Бакс» Яннис Адетокумбо рассказал ESPN о настрое команды на третий матч финальной серии плей-офф против «Санс» (120:100, 1-2).

«Милуоки» подошел к первой с 1974 года домашней игре финала, уступая 0-2. Ни одна команда ранее не побеждала в серии при 0-3.

«Мы понимали значение и смысл игры. Знали, что должны выйти, показать хороший баскетбол и сражаться изо всех сил.

Мы прибавили после поражения в первом матче. Сейчас мы прибавили по сравнению со второй игрой».

Яннис Адетокумбо отметился впечатляющим дабл-даблом в третьем матче финала НБА.


Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Яннис Адетокумбо Милуоки Бакс Финикс Санс

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Букер: «Нам нужно сыграть с тем же усилием, как в первых двух матчах»
Букер: «Нам нужно сыграть с тем же усилием, как в первых двух матчах»
Баскетбол НБА
14:10
Букер набрал всего 10 очков в третьем матче финала НБА
Букер набрал всего 10 очков в третьем матче финала НБА
Баскетбол НБА
08:40
Адетокумбо повторил уникальный рекорд Леброна и О'Нила
Адетокумбо повторил уникальный рекорд Леброна и О'Нила
Баскетбол НБА
08:00
Невероятная игра Адетокумбо помогла «Милуоки» разгромить «Финикс» в третьем матче финала НБА
Невероятная игра Адетокумбо помогла «Милуоки» разгромить «Финикс» в третьем матче финала НБА
Баскетбол НБА
07:17
Торри Крэйг избежал серьезной травмы
Торри Крэйг избежал серьезной травмы
Баскетбол НБА
10 июля 07:40
«Финикс» потерял еще одного важного игрока в финале НБА
«Финикс» потерял еще одного важного игрока в финале НБА
Баскетбол НБА
9 июля 17:31

Новости: Баскетбол

«Днепр» заключил соглашение с 17-летним защитником
«Днепр» заключил соглашение с 17-летним защитником
Суперлига
14:31
Букер: «Нам нужно сыграть с тем же усилием, как в первых двух матчах»
Букер: «Нам нужно сыграть с тем же усилием, как в первых двух матчах»
НБА
14:10
Адетокумбо: «Понимали значение и смысл третьей игры»
Адетокумбо: «Понимали значение и смысл третьей игры»
НБА
13:50
Кармело Энтони может перейти в «Голден Стэйт»
Кармело Энтони может перейти в «Голден Стэйт»
НБА
12:40
«Запорожье» объявило о переходе третьего новичка
«Запорожье» объявило о переходе третьего новичка
Суперлига
11:30
Топ-5 моментов дня в НБА. Убийственный постер-данк Джонсона через Такера
Топ-5 моментов дня в НБА. Убийственный постер-данк Джонсона через Такера
НБА
10:40
Букер набрал всего 10 очков в третьем матче финала НБА
Букер набрал всего 10 очков в третьем матче финала НБА
НБА
08:40
Адетокумбо повторил уникальный рекорд Леброна и О'Нила
Адетокумбо повторил уникальный рекорд Леброна и О'Нила
НБА
08:00
Невероятная игра Адетокумбо помогла «Милуоки» разгромить «Финикс» в третьем матче финала НБА
Невероятная игра Адетокумбо помогла «Милуоки» разгромить «Финикс» в третьем матче финала НБА
НБА
07:17
Все новости

Популярные новости

«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Мнение
«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 20:43
60
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 10:53
15
WBC исключил Усика из рейтинга
WBC исключил Усика из рейтинга
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 15:47
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Бокс Профессиональный бокс
8 июля 18:10
3
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 14:42
33
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Бокс Профессиональный бокс
10 июля 16:03
Все новости