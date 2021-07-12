Адетокумбо: «Понимали значение и смысл третьей игры»

Форвард «Милуоки» - о настрое команды на третий матч финала НБА

Яннис Адетокумбо / фото - vbetnews.com

Лидер «Бакс» Яннис Адетокумбо рассказал ESPN о настрое команды на третий матч финальной серии плей-офф против «Санс» (120:100, 1-2).

«Милуоки» подошел к первой с 1974 года домашней игре финала, уступая 0-2. Ни одна команда ранее не побеждала в серии при 0-3.

«Мы понимали значение и смысл игры. Знали, что должны выйти, показать хороший баскетбол и сражаться изо всех сил. Мы прибавили после поражения в первом матче. Сейчас мы прибавили по сравнению со второй игрой».

Яннис Адетокумбо отметился впечатляющим дабл-даблом в третьем матче финала НБА.