Адетокумбо повторил уникальное достижение Леброна и Дюранта

Лидер «Милуоки» помог своей команде одержать победу над «Финиксом» в пятом матче финала НБА

Яннис Адетокумбо / фото - essentiallysports.com

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокумбо набрал 32 очка, 9 подборов и 6 передач в пятом матче финала НБА против «Финикс Санс» (123:119, 3-2).

Адетокумбо стал 5-м игроком в истории финалов НБА с 30+ очками, 5+ передачами, 5+ передач и отсутствием потерь. Яннис присоединился к Леброну Джеймсу (2020), Кевину Дюранту (2017), Деннису Джонсону (1987) и Ларри Берду (1987).

Яннис, Джру Холидэй и Крис Миддлтон - пятое трио в истории финалов НБА, где каждый игрок набирал 25+ очков при 50% точности в одной игре. Они сделали это впервые после Джеймса Уорти, Карима Абдул-Джаббара и Мэджика Джонсона в 1985 году.

Яннис Адетокумбо стал автором важного и невероятного блок-шота на последних минутах четвертого матча финальной серии.