42 очка Адетокумбо не помогли «Милуоки» сравнять счет с «Финиксом» в финальной серии НБА
Адетокумбо: «Трудно проигрывать в серии, но мы собираемся это исправить»
Главная звезда «Милуоки» – о финале НБА против «Финикса»
Яннис Адетокумбо / Фото - NBAЗвездный форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокумбо поделился эмоциями после второго матча финальной серии НБА против «Финикс Санс» (108:118, счет в серии 0:2).
Цитирует грека firstpost.com.
«Мы просто должны оставаться агрессивными. Мы были в таком положении раньше. Мы знаем, в чем заключается задача. Нужно получать удовольствие от игры. Трудно проигрывать в серии, но мы собираемся это исправить. Мои падения на паркет во второй и третьей четвертях? Просто судорога. Не думаю, что это было связано с моим коленом».
Напомним, во втором поединке финальной серии Адетокумбо набрал 42 очка, однако это не помогло «Бакс» спастись от поражения с «Финиксом».
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