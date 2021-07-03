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Адетокунбо пропустит 6-й матч финала Востока

Грек получил травму
Баскетбол НБА
22:50
Адетокунбо пропустит 6-й матч финала Востока
Яннис Адетокунбо / фото - Getty Images

Один из лидеров и форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо пропустит 6-й матч финальной серии Восточной конференции.

В 4-м матче против «Атланты» греческий баскетболист получил растяжение связок левого колена. 5-ю игру Яннис также пропустил.

Есть вероятность, что Адетокумбо получит разрешение врачей на участие в седьмой игре, если она потребуется, сообщает инсайдер Yahoo! Sports Крис Хэйнс.

Результат и видеобзор последней игры «Бакс» и «Атланты».

Антон Кривенко
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Теги

Милуоки Бакс Яннис Адетокунбо

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