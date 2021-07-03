«Милуоки» переиграл «Атланту» и вновь вышел вперед в финальной серии Востока
Адетокунбо пропустит 6-й матч финала Востока
Грек получил травму
Яннис Адетокунбо / фото - Getty Images
Один из лидеров и форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо пропустит 6-й матч финальной серии Восточной конференции.
В 4-м матче против «Атланты» греческий баскетболист получил растяжение связок левого колена. 5-ю игру Яннис также пропустил.
Есть вероятность, что Адетокумбо получит разрешение врачей на участие в седьмой игре, если она потребуется, сообщает инсайдер Yahoo! Sports Крис Хэйнс.
Комментарии 0