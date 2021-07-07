«Тернополь» усилился экс-капитаном «Харьковских Соколов»
Агафонов сменил клуб в Суперлиге
35-летний бигмэн покинул «Тернополь»
Андрей Агафонов / фото - ФБУ
Украинский центровой Андрей Агафонов подписал контракт с «Одессой».
В прошлом сезоне 35-летний бигмэн был лидером передней линии «Тернополя». Проведя 43 матча в Суперлиге Агафонов в среднем набирал 11,9 очка, делал 4,8 подбора, 2,3 передачи и 1,1 блок-шота за 25 минут на площадке.
За «Одессу» Агафонов выступал с 2012 года по 2015 год. Также у баскетболиста был опыт выступлений в «Химике», «Будивельнике», немецком «Кральсхайме» литовском «Пьено Жвайгждес» и румынском «Питешти».
«Тернополь» ранее усилился капитаном «Харьковских Соколов».
Комментарии 0