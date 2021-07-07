Агафонов сменил клуб в Суперлиге

35-летний бигмэн покинул «Тернополь»

Андрей Агафонов / фото - ФБУ

Украинский центровой Андрей Агафонов подписал контракт с «Одессой».

В прошлом сезоне 35-летний бигмэн был лидером передней линии «Тернополя». Проведя 43 матча в Суперлиге Агафонов в среднем набирал 11,9 очка, делал 4,8 подбора, 2,3 передачи и 1,1 блок-шота за 25 минут на площадке.

За «Одессу» Агафонов выступал с 2012 года по 2015 год. Также у баскетболиста был опыт выступлений в «Химике», «Будивельнике», немецком «Кральсхайме» литовском «Пьено Жвайгждес» и румынском «Питешти».

«Тернополь» ранее усилился капитаном «Харьковских Соколов».