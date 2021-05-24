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Алексей Лень — четвертый в истории и первый украинец в плей-офф НБА за последние 11 лет

Наш центровой впервые за 8 сезонов играет в решающих матчах лиги
Баскетбол НБА
14:33
Алексей Лень — четвертый в истории и первый украинец в плей-офф НБА за последние 11 лет
Эксклюзив

Плей-офф НБА стартовал и в этом году постсезон сильнейшей баскетбольной лиги мира имеет дополнительный интерес для украинских фанов. Впервые за последние 11 лет наша страна получила представительство на решающей стадии сезона в заокеанской лиге — центровой «Вашингтона» Алексей Лень дебютировал в плей-офф. Последний украинский матч в потсезоне НБА провел центровой «Юты» Кирилл Фесенко 10 мая 2010 года против «Лейкерс».

Среди действующих игроков НБА наш центровой, проводящий 8-й сезон в лиге, является рекордсменом по количеству сыгранных матчей в «регулярке» без единой игры в плей-офф. Лень провел 531 поединок, прежде чем наконец почувствовал вкус матчей навылет. «Уизардс», провалив старт регулярки, сделали мощнейший рывок во второй ее части и выбив «Индиану» в решающем матче плей-ин, пробились в плей-офф.

В серии первого раунда 8-му сеяному «Вашингтону» в соперники досталась «Филадельфия» — победитель регулярного чемпионата. «76-е» — один из претендентов на титул в нынешнем сезоне, команда, имеющая в своем составе одного из самых доминирующих центровых последних лет Джоэла Эмбиида, мощнейшую стартовую пятерку и солидный бэкап в лице игроков скамейки запасных. 

Фото: NBA

Подписав контракт с «Уизардс» по ходу сезона, Лень успел отыграть за вашингтонский коллектив 57 матчей, в 40 из которых выходил в старте. Любитель оригинальной ротации в передней линии главный тренер «Уизардс» Скотт Брукс сохранил за украинцем место в старте и на первый матч серии против «Филы». 

Алексей Лень дебютировал в плей-офф и вышел в старте. На плечи украинца, а также его партнеров по передней линии - Даниэля Гэффорда и Робина Лопеса - легла ключевая и сложнейшая задача — защита против Эмбиида. Камерунец вместе со Стефеном Карри и Николой Йокичем, напомним, является претендентом на титул MVP сезона. 

Украинец получил 16 минут игрового времени, провел отличный отрезок во второй четверти, и завершил игру с 12 очками в активе (4/6 двухочковых, 4/7 штрафных), 3 подборами а также с 3 фолами и 1 потерей в пассиве. 

Это была десятая встреча украинского и камерунского центровых в НБА. Эмбиид в девяти предыдущих мэтчапах с Ленем набирал 24.7 очка, делал 9.9 подбора и 3.3 передачи, наш центровой в поединках против одного из самых талантливых больших своего поколения имеет статистику 7.2 очка, 3.9 подбора и 1.0 передачи. 

Интересно, что Лень остановился в шаге от того, чтобы побить рекорд результативности украинского игрока в НБА уже в своем дебютном матче. Двукратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» Слава Медведенко 13 мая 2003 года в матче 2-го раунда плей-офф против «Сакраменто» набрал 13 очков, что доселе остается самым результативным украинским матчем в НБА.

Фото: Getty Images
Всего кроме Леня в плей-офф играли два украинца:

Виталий Потапенко, 1996 — 2007 года в НБА. 

Плей-офф: «Кливленд», «Сиэтл», «Сакраменто», 13 матчей, 0 в старте — 2.4 очка, 1.5 подбора за 8.9 минуты на площадке. 

Слава Медведенко, 2000 — 2007 года в НБА. 

Плей-офф: «Лейкерс», 37 матчей, 1 в старте — 3.3 очка, 2.0 подбора (48% бросков с игры) за 8.9 минуты на площадке. 

Кирилл Фесенко 2007 — 2012 года в НБА. 

Плей-офф: «Юта», 10 матчей, 9 в старте — 3.3 очка, 3.9 подбора (43% бросков с игры) за 18.1 минуты на площадке. 

У Алексея Леня есть еще, как минимум, 3 шанса проявить себя в плей-офф или больше, если «Уизардс» смогут добыть победу или даже победы в серии с махиной Дока Риверса.

Фото: NBA
Расписание следующих матчей в серии «Филадельфия» — «Вашингтон»:

27 мая, четверг

02:00 «Филадельфия» — «Вашингтон»

30 мая, воскресенье

02:00 «Вашингтон» - «Филадельфия»

1 июня, вторник

02:00 «Вашингтон» - «Филадельфия»

2 июня, среда (при необходимости)

«Филадельфия» — «Вашингтон»

4 июня, пятница (при необходимости)

«Вашингтон» - «Филадельфия»

6 июня, воскресенье (при необходимости)

«Филадельфия» — «Вашингтон»

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Новости: Баскетбол

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