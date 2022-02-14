«Одесса» одержала вторую победу кряду, обыграв «Кривбасс»
Американские легионеры «Кривбасса» покинули клуб из-за возможного вторжения России в Украину
Криворожская команда не стала удерживать своих игроков
«Кривбасс» / Фото - FacebookКлуб украинской баскетбольной Суперлиги «Кривбасс» попрощался со своими американскими легионерами. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Александр Прошута.
«По имеющимся у нас данным, так же распустил легионеров «Кривбасс».
Отметим, что американские легионеры клубов Суперлиги обеспокоены возможной атакой России в Украину.
Ранее «Киев-Баскет» и «Харьковские Соколы» отпустили своих легионеров.
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