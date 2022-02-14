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Американские легионеры «Кривбасса» покинули клуб из-за возможного вторжения России в Украину

Криворожская команда не стала удерживать своих игроков
Баскетбол Суперлига
14 февраля 13:55
Американские легионеры «Кривбасса» покинули клуб из-за возможного вторжения России в Украину
«Кривбасс» / Фото - Facebook
Клуб украинской баскетбольной Суперлиги «Кривбасс» попрощался со своими американскими легионерами. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Александр Прошута.

«По имеющимся у нас данным, так же распустил легионеров «Кривбасс». 


Отметим, что американские легионеры клубов Суперлиги обеспокоены возможной атакой России в Украину.

Ранее «Киев-Баскет» и «Харьковские Соколы» отпустили своих легионеров.
Владимир Кириченко
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Кривбасс (баскетбол)

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