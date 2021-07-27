Аникиенко подписал контракт с «Киев-Баскетом»

Центровой стал уже шестым новичком команды Багатскиса в это межсезонье

Константин Аникиенко / фото - basket.com.ua

«Киев-Баскет» заключил соглашение с опытным 28-летним украинским центровым Константином Аникиенко, который последние два сезона выступал в словацкой Экстралиге.

В Украине Аникиенко наиболее известный по выступлениям за киевский «Будивельник» (4 сезона) и МБК «Николаев» (3 сезона). Также он поиграл за «ДнепрАзот» и БК «Одесса».

За рубежом украинец выступал в течение сезона в чемпионате Грузии и Единой лиге ВТБ, а последние две кампании защищал цвета «Лученеца», с которым в последнем сезоне остановился в четвертьфинале плей-офф Экстралиги.

В 39 поединках, Анакиенко в среднем проводил на площадке 24 минуты, за которые набирал 9 очков, делал 5 подборов и 1 передачу.

Аникиенко стал уже шестым новичком команды Айнарса Багатскиса в это межсезонье.

Американский защитник Майкл Кэффи заключил соглашение с «Киев-Баскетом».