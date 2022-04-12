Артем Пустовий: «Перший день війни був як страшний сон, в який не хотілося вірити»

24 лютого збірна України з баскетболу зіграла свій найважчий матч в історії

Лідер збірної України Артем Пустовий був у складі національної команди 24 лютого — в день початку війни. Саме в цей день чоловіча збірна в рамках відбору на ЧС-2023 у Кордові грала проти чинних чемпіонів світу команди Іспанії. Але вже рано вранці стало зрозуміло, що думок про баскетбол більше не буде. В інтерв’ю XSPORT Артем пригадав день, який кожен українець запам’ятав на все життя.

«Як і для всіх гравців, той день запам’ятався на все життя. Це був страшний сон, в який не хотілося вірити. Той випадок, коли хочеш прокинутися, але не можеш, і розумієш, що це реальність. Виходячи на паркет, вже ніхто не думав про гру, всі думали про своїх рідних. Настрою особливо не було. Хотілося відіграти та поскоріше повернутися до готелю, щоб дізнатися чи все добре у родини. Написати на обличчі No War вирішив десь за годину до матчу з Іспанією. Емоцій було багато і я розумів, що треба їх якось висловити».

Вже сьомий рік Пустивий виступає у найсильнішому чемпіонаті Європи — іспанській Лізі АСВ — де в сезоні 2021/22 є одним із ключових гравців Гран Канарії. За словами Артема, іспанці дуже переживають за українців:

«Іспанці виказують просто колосальну підтримку. Я отримав багато особистих повідомлень, також чую теплі слова від людей, яких просто зустрічаю на вулицях. Коли граємо проти інших іспанських команд в чемпіонаті, гравці постійно підходять та питають про мою родину, про українців та війну. Підтримка від місцевих відчувається дуже сильно. Чи допомагає баскетбол відволікатися? Коли все тільки почалося, все було однаково: прокинувся, читаєш новини, потренувався, знову читаєш новини. І так без зупинки. Так, під час тренування та гри вдається трохи відволікатися, але потім знову бачиш весь цей жах та злочини. Коли почалася війна, я десь місяць був сам, адже моя родина поїхала до родичів. Коли вони повернулися, стало трохи легше, син допомагає відволікатися. Але сьогодні (інтерв’ю відбулося 8 квітня — ред.) зранку знову прочитав новини про те, що сталося у Краматорську — в це неможливо повірити».

Центровий прокоментував відмову гравців Црвени Звезди підтримати Україну перед матчем з Жальгірісом у Євролізі, а також розповів про реакцію на війну від жителів росії:

«В перший день війни мені написав баскетболіст з росії, з я ким я раніше спілкувався: «Вибач, ми цього не хотіли». Більше ніхто нічого не писав. Деякі люди, які зараз там живуть, також мені писали, але у нас різні думки. Вони думають, що війна — це миротворча місія і вони рятують народ. Щодо ситуації з Црвеною Звездою перед матчем у Каунасі, наскільки я знаю, вони спочатку домовилися тримати білі папірці з написани «No War». А коли винесли наш український прапор, гравцям сказали не брати його. Це те що я знаю».

Влітку національна збірна має зіграти матчі відбору на ЧС-2023, а в вересні — виступити у фінальній частині Євробаскета-2022. Артем зазнавчив, що команда обов’язково гратиме, а також розповів про виступи свого клубу:

«Поки що невідомо де ми зберемося влітку, але точно знаємо, що ми будемо збиратися. Будемо спочатку готуватися до відбору на чемпіонат світу, а потім вже на чемпіонат Європи. Але поки що невідомо на території якої країни. Влітку гратимемо. З Гран Канарією нарешті вибралися з ями, адже у нас був відрізок у 7 поспіль поразок у чемпіонаті Іспанії. Зараз ми додали і головне завдання — потрапити у плейоф. У нас попереду дуже важливі матчі. Розслаблятися зарано, адже попереду у нас дуже багато матчів і треба старатися вигравати кожну. Для клуба зараз важливіше саме чемпіонат Іспанії, а не Єврокубок, адже на євроарені ми вийшли у плейоф заздалегідь. Тренер давав відпочинок лідерам, більше хвилин отримували гравці лави запасних. Всі сили зараз ми кинули на чемпіонат Іспанії».

Артем Пустовий наголосив на тому, що спортсменам важливо не зупинятися та продовжувати нагадувати світу про війну в Україні, яку розв'язали російські окупанти:

«Зараз дуже важливо продовжувати робити акції на підтримку України. Людям потрібно нагадувати, що в Україні відбуваються жахливі речі. Треба нагадувати, що важливо зупинити війну якнайшвидше. Тому я перед кожним матчем намагаюся робити написи на майках та постійно про це говорити. Якщо один зупиниться, потім зупиниться і інший, і тоді згодом все може забутися, Україна просто асоціюватиметься із війною, а людям стане байдуже на ті жахливі події, які відбуваються в Україні. Тож дуже важливо не зупинятися і продовжувати це робити. Вбивства дітей, жінок, мирного населення — це не війна, це тероризм».

Філ Бурий