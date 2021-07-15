Атакующий защитник «Финикса» установил два исторических рекорда

Усилий Букера для победы над «Милуоки» оказалось недостаточно

Девин Букер / Фото: Getty Images

Атакующий защитник «Финикса» Девин Букер набрал 42 очка в четвертом матче финала НБА против «Милуоки» (103:109, 2:2 в серии).



Букер стал рекодсменом по количеству набранных очков в дебютном розыгрыше плей-офф НБА. Защитник «Санс» записал себе в актив 542 очка по итогам четвертого матча финальной серии с «Бакс» и побил рекорд Рика Бэрри, который в 1967 году в 15 матчах дебютного плей-офф набрал 521 очко.

Также Букер показал лучшую результативность в истории финалов после 10 или менее очков в предыдущей игре. Рекорд принадлежал Джорджу Микану, который набрал 35 очков в третьей игре финала 1949 года после неудачного второго матча.

Напомним, что пятый матч «Финикс» – «Милуоки» пройдет 18 июня.