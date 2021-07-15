Все начинается сначала. 42 очка Букера не спасли «Финикс» от второго поражения кряду против «Милуоки»
Атакующий защитник «Финикса» установил два исторических рекорда
Усилий Букера для победы над «Милуоки» оказалось недостаточно
Девин Букер / Фото: Getty Images
Атакующий защитник «Финикса» Девин Букер набрал 42 очка в четвертом матче финала НБА против «Милуоки» (103:109, 2:2 в серии).
Букер стал рекодсменом по количеству набранных очков в дебютном розыгрыше плей-офф НБА. Защитник «Санс» записал себе в актив 542 очка по итогам четвертого матча финальной серии с «Бакс» и побил рекорд Рика Бэрри, который в 1967 году в 15 матчах дебютного плей-офф набрал 521 очко.
Также Букер показал лучшую результативность в истории финалов после 10 или менее очков в предыдущей игре. Рекорд принадлежал Джорджу Микану, который набрал 35 очков в третьей игре финала 1949 года после неудачного второго матча.
Напомним, что пятый матч «Финикс» – «Милуоки» пройдет 18 июня.
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