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Атакующий защитник «Финикса» установил два исторических рекорда

Усилий Букера для победы над «Милуоки» оказалось недостаточно
Баскетбол НБА
11:27
Атакующий защитник «Финикса» установил два исторических рекорда
Девин Букер / Фото: Getty Images

Атакующий защитник «Финикса» Девин Букер набрал 42 очка в четвертом матче финала НБА против «Милуоки» (103:109, 2:2 в серии).

Букер стал рекодсменом по количеству набранных очков в дебютном розыгрыше плей-офф НБА. Защитник «Санс» записал себе в актив 542 очка по итогам четвертого матча финальной серии с «Бакс» и побил рекорд Рика Бэрри, который в 1967 году в 15 матчах дебютного плей-офф набрал 521 очко. 

Также Букер показал лучшую результативность в истории финалов после 10 или менее очков в предыдущей игре. Рекорд принадлежал Джорджу Микану, который набрал 35 очков в третьей игре финала 1949 года после неудачного второго матча.

Напомним, что пятый матч «Финикс» – «Милуоки» пройдет 18 июня.

Источник: basket.com.ua Олег Шумейко-младший
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Теги

Финикс Санс Милуоки Бакс

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