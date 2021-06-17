«Атланта» и «Клипперс» повели в своих сериях
НБА. Плей-офф. Полуфиналы конференций
«Филадельфия» – «Атланта» 106:109 (38:24, 24:16, 25:29, 19:40) Счет в серии: 2:3
«Филадельфия»: Эмбиид (37 + 13 подборов + 4 блок-шота + 5 потерь), Сет Карри (36 + 7 подборов), Симмонс (8 + 9 передач), Коркмаз (8), Харрис (4) – старт; Тайбулл (6), Милтон (5), Хилл (2), Ховард (0 + 8 подборов), Макси (0).
«Атланта»: Янг (39 + 7 передач), Коллинз (19 + 11 подборов), Богданович (6), Капела (6 + 8 подборов), Хертер (0) – старт; Галлинари (16 + 8 подборов), Уильямс (15), Оконгву (6), Хилл (2), Снелл (0).
«Юта» – «Клипперс» 111:119 (37:36, 28:24, 18:32, 28:27) Счет в серии: 2:3
«Юта»: Богданович (32), Митчелл (21), Гобер (17 + 10 подборов), Инглс (12 + 6 передач), О'Нил (12 + 7 подборов) – старт; Кларксон (15), Ньянг (2), Фэйворс (0), Они (0).
«Клипперс»: Джордж (37 + 16 подборов + 5 потерь), М-с Моррис (25), Джексон (22), Мэнн (13), Батюм (9 + 7 подборов) – старт; Кеннард (6), Беверли (5), Зубац (2), Коффи (0), Скрабб (0), Рондо (0).
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