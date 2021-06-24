«Милуоки» в овертайме 7-го матча дожал «Бруклин» и вышел в финал конференции
«Атланта» одержала первую победу над «Милуоки» в финале Востока
Янг набрал 48 очков при 11 передачах
"Атланта" обыграла "Милуоки" / фото - Getty Images
НБА. Плей-офф. Финал Восточной конференции
«Милуоки» – «Атланта» 113:116 (28:25, 31:29, 26:34, 28:28)
«Милуоки»: Я. Адетокумбо (34 + 12 подборов + 9 передач), Холидэй (33 + 10 передач), Миддлтон (15), Б. Лопес (7), Такер (4 + 7 подборов) – старт; Портис (11 + 8 подборов), Форбс (5), Коннотон (4), Тиг (0).
«Атланта»: Янг (48 + 7 подборов + 11 передач + 6 потерь), Коллинз (23 + 15 подборов), Хертер (13), Капела (12 + 19 подборов), Богданович (4) – старт; Галлинари (9), Хилл (4), Уильямс (3), Оконгву (0).
В серии впереди «Атланта» – 1:0
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