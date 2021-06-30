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«Атланта» сравняла счет в серии с «Милуоки»

«Хоукс» повели к победе Уильямс и Богданович

Баскетбол НБА
07:49
«Атланта» сравняла счет в серии с «Милуоки»
Фото: twitter.com/ATLHawks

НБА. Плей-офф. Финал Восточной конференции

«Атланта» – «Милуоки» 110:88 (25:22, 26:16, 36:24, 23:26) Счет в серии: 2:2

«Атланта»: Уильямс (21 + 8 передач), Богданович (20), Капела (15 + 7 подборов), Хертер (15 + 7 передач), Коллинз (4 + 7 подборов) – старт; Реддиш (12), Галлинари (10), Оконгву (7), Мэйс (4), Найт (2), Фернанду (0), Данн (0), Снелл (0).

«Милуоки»: Холидэй (19 + 9 передач), Миддлтон (16 + 8 подборов), Я. Адетокумбо (14 + 8 подборов), Такер (8), Б. Лопес (7) – старт; Портис (7 + 7 подборов), Форбс (6), Нвора (4), Коннотон (3), Т. Адетокумбо (2), Брайант (2), Тиг (0), Диаките (0), Меррилл (0).


Карен Агабекян
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Теги

Милуоки Бакс Атланта Хоукс

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