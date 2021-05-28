Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Баскетбол
Вчера 4
Сейчас 0
Сегодня 4
Завтра 5
Баскетбол (4 события из 4) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Вашингтон Уизардз 120:95 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Атланта Хоукс 101:92 Окончен
05:00 Юта Джаз - Мемфис Гриззлис 141:129 Окончен
Суперлига 20/21
Календарь Таблица
19:00 Киев-Баскет - БК Запорожье 66:74 Окончен
нет важных матчей
Баскетбол (4 события из 4) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:30 Майами Хит - Милуоки Бакс 84:113 Окончен
05:00 Лос-Анджелес Лейкерс - Финикс Санс 109:95 Окончен
05:30 Портленд Трэйл Блэйзерс - Денвер Наггетс 115:120 Окончен
Суперлига 20/21
Календарь Таблица
19:00 Днепр - Прометей -:- Запланирован
Баскетбол (5 событий из 5) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:00 Атланта Хоукс - Нью-Йорк Никс -:- Запланирован
03:30 Бостон Селтикс - Бруклин Нетс -:- Запланирован
04:30 Даллас Маверикс - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован
20:30 Майами Хит - Милуоки Бакс -:- Запланирован
23:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Денвер Наггетс -:- Запланирован

Багатскис: «Не знал что мы такие неагрессивные. Даже не помню, когда мы бросали 6 штрафных за игру»

Наставник «Киев-Баскета» – о поражении от «Запорожья» во втором матче полуфинальной серии плей-офф


Баскетбол Суперлига
09:58
Багатскис: «Не знал что мы такие неагрессивные. Даже не помню, когда мы бросали 6 штрафных за игру»
Айнарс Багатскис / Фото - ФБУ
Главный тренер «Киев-Баскета» Айнарс Багатскис поделился эмоциями после домашнего поражения во втором матче полуфинальной серии плей-офф Суперлиги против «Запорожья» (66:74).

«Мы были чуть-чуть другие. «Запорожье» знает как играть. Они проделали огромную работу на площадке и вне ее, хорошо подготовились. Мы не были готовы к мужской борьбе. Может быть, нам казалось что будет слишком легко. «Запорожье» не играло плохо в первом матче. Просто мы играли в более агрессивный физический баскетбол. Играли, боролись. Казалось. что «Запорожье» вот-вот сломается. Нам надо 9 игроков, чтобы показывать качественный баскетбол. Если кто-то выпадает, ребятам нужно компенсировать это. У «Запорожья» есть три игрока – вся лига знает, как они бросают трехочковые. Забили нам пот трехочковому в момент когда игра шла очко в очко. Это легкий нокдаун – игрок, от которого не ждешь, забивает тебе трехочковый. Не доработали до конца. Даже не знал что мы такие неагрессивные. Даже не помню, когда мы бросали 6 штрафных за игру. Это все второстепенно. Сейчас надо просто успокоиться, сделать выводы и понять, есть ли у нас яйца или нет».

Третью игру серии команды сыграют 31 мая уже на площадке БК «Запорожье» – во Дворце спорта «Юность». Начало – в 18:00.

Расписание полуфинальных серий Суперлиги.

Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Айнарс Багатскис Киев-Баскет Запорожье

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Плеханов: «Мы хотели реабилитироваться за очень невыразительную первую игру»
Плеханов: «Мы хотели реабилитироваться за очень невыразительную первую игру»
Баскетбол Суперлига
07:38
БК «Запорожье» сравнял счет в серии с «Киев-Баскет»
БК «Запорожье» сравнял счет в серии с «Киев-Баскет»
Баскетбол Суперлига
27 мая 20:55
«Киев-Баскет» победил «Запорожье» на старте полуфинальной серии
«Киев-Баскет» победил «Запорожье» на старте полуфинальной серии
Баскетбол Суперлига
25 мая 21:00
Прогноз на полуфинал Суперлиги Париматч
Прогноз на полуфинал Суперлиги Париматч
Баскетбол Прогнозы
24 мая 20:18
Стало известно расписание полуфинальных серий плей-офф Суперлиги
Стало известно расписание полуфинальных серий плей-офф Суперлиги
Баскетбол Суперлига
24 мая 08:56
«Запорожье» победил «Тернополь» третий раз подряд и вышел в полуфинал плей-офф
«Запорожье» победил «Тернополь» третий раз подряд и вышел в полуфинал плей-офф
Баскетбол Суперлига
19 мая 22:00

Новости: Баскетбол

Багатскис: «Не знал что мы такие неагрессивные. Даже не помню, когда мы бросали 6 штрафных за игру»
Багатскис: «Не знал что мы такие неагрессивные. Даже не помню, когда мы бросали 6 штрафных за игру»
Суперлига
09:58
«Милуоки» вновь оказался сильнее «Майами», «Лейкерс» повели в серии с «Финиксом»
«Милуоки» вновь оказался сильнее «Майами», «Лейкерс» повели в серии с «Финиксом»
НБА
08:56
Плеханов: «Мы хотели реабилитироваться за очень невыразительную первую игру»
Плеханов: «Мы хотели реабилитироваться за очень невыразительную первую игру»
Суперлига
07:38
БК «Запорожье» сравнял счет в серии с «Киев-Баскет»
БК «Запорожье» сравнял счет в серии с «Киев-Баскет»
Суперлига
27 мая 20:55
Холопов: «У нас в обеих играх был не очень хороший процент попаданий с дальней»
Холопов: «У нас в обеих играх был не очень хороший процент попаданий с дальней»
Сборная Украины
27 мая 19:00
Продажа «Миннесоты Тимбервулвз» находится под угрозой срыва
Продажа «Миннесоты Тимбервулвз» находится под угрозой срыва
НБА
27 мая 15:50
Буртт: «Благодарен «Будивельнику» за предоставленный шанс»
Буртт: «Благодарен «Будивельнику» за предоставленный шанс»
Суперлига
27 мая 11:50
Зверский блок-шот Гобера – топ-момент игрового дня НБА
Зверский блок-шот Гобера – топ-момент игрового дня НБА
НБА
27 мая 11:40
Болельщик «Никс» плюнул в спину Трея Янга прямо во время матча. Видео
Болельщик «Никс» плюнул в спину Трея Янга прямо во время матча. Видео
НБА
27 мая 11:29
Все новости

Популярные новости

Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 10:40
22
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Бокс Профессиональный бокс
21 мая 11:55
8
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Бокс Профессиональный бокс
25 мая 19:00
4
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 13:22
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Тема дня
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Бокс Профессиональный бокс
22 мая 13:56
10
Отрывается по полной. Менеджер показал эмоции Усика после санкционирования боя с Джошуа
Отрывается по полной. Менеджер показал эмоции Усика после санкционирования боя с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
23 мая 07:38
2
Все новости