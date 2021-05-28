Багатскис: «Не знал что мы такие неагрессивные. Даже не помню, когда мы бросали 6 штрафных за игру»

Наставник «Киев-Баскета» – о поражении от «Запорожья» во втором матче полуфинальной серии плей-офф







Айнарс Багатскис / Фото - ФБУ Главный тренер «Киев-Баскета» Айнарс Багатскис поделился эмоциями после домашнего поражения во втором матче полуфинальной серии плей-офф Суперлиги против «Запорожья»



«Мы были чуть-чуть другие. «Запорожье» знает как играть. Они проделали огромную работу на площадке и вне ее, хорошо подготовились. Мы не были готовы к мужской борьбе. Может быть, нам казалось что будет слишком легко. «Запорожье» не играло плохо в первом матче. Просто мы играли в более агрессивный физический баскетбол. Играли, боролись. Казалось. что «Запорожье» вот-вот сломается. Нам надо 9 игроков, чтобы показывать качественный баскетбол. Если кто-то выпадает, ребятам нужно компенсировать это. У «Запорожья» есть три игрока – вся лига знает, как они бросают трехочковые. Забили нам пот трехочковому в момент когда игра шла очко в очко. Это легкий нокдаун – игрок, от которого не ждешь, забивает тебе трехочковый. Не доработали до конца. Даже не знал что мы такие неагрессивные. Даже не помню, когда мы бросали 6 штрафных за игру. Это все второстепенно. Сейчас надо просто успокоиться, сделать выводы и понять, есть ли у нас яйца или нет».



Третью игру серии команды сыграют 31 мая уже на площадке БК «Запорожье» – во Дворце спорта «Юность». Начало – в 18:00.



Расписание полуфинальных серий Суперлиги.



Главный тренер «Киев-Баскета»поделился эмоциями после домашнего поражения во втором матче полуфинальной серии плей-офф Суперлиги против «Запорожья» (66:74) «Мы были чуть-чуть другие. «Запорожье» знает как играть. Они проделали огромную работу на площадке и вне ее, хорошо подготовились. Мы не были готовы к мужской борьбе. Может быть, нам казалось что будет слишком легко. «Запорожье» не играло плохо в первом матче. Просто мы играли в более агрессивный физический баскетбол. Играли, боролись. Казалось. что «Запорожье» вот-вот сломается. Нам надо 9 игроков, чтобы показывать качественный баскетбол. Если кто-то выпадает, ребятам нужно компенсировать это. У «Запорожья» есть три игрока – вся лига знает, как они бросают трехочковые. Забили нам пот трехочковому в момент когда игра шла очко в очко. Это легкий нокдаун – игрок, от которого не ждешь, забивает тебе трехочковый. Не доработали до конца. Даже не знал что мы такие неагрессивные. Даже не помню, когда мы бросали 6 штрафных за игру. Это все второстепенно. Сейчас надо просто успокоиться, сделать выводы и понять, есть ли у нас яйца или нет».Третью игру серии команды сыграют 31 мая уже на площадке БК «Запорожье» – во Дворце спорта «Юность». Начало – в 18:00.

Владимир Кириченко