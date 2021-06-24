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Багатскис остается. Исполком ФБУ утвердил список тренеров национальных и молодежных сборных

Латвийский специалист продолжит работу с мужской сборной Украины
Баскетбол Сборная Украины
16:46
Багатскис остается. Исполком ФБУ утвердил список тренеров национальных и молодежных сборных
Айнарс Багатскис / Фото: fbu.ua

Исполком Федерации баскетбола Украины утвердил тренеров, которые будут руководить национальными и молодежными сборными Украины. 

Айнарс Багатскис продолжит работу с мужской сборной Украины.

Отметим, что ранее латвийский специалист продлил соглашение с «Киев-Баскетом».

Также утверждены тренеры молодежных мужских команд: U-20 – Артем Слипенчук, U-18 – Дмитрий Забирченко, U-16 – Дмитрий Коломийченко, U-15 – Римантас Григас, U-14 – Александр Ворона

С женской командой продолжит работу черногорский специалист Срджан Радулович

Молодежные команды: U-20 – Валерий Жартун, U-18 – Срджан Радулович, U-16 – Лариса Ещенко, U-15 – Елена Федченко, U-14 – Евгений Мурзин

Напомним, что также на Исполкоме утвердили изменения лимита на легионеров.

Источник: fbu.ua Олег Шумейко-младший
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Теги

Срджан Радулович Айнарс Багатскис женская сборная Украины (баскетбол) сборная Украины (баскетбол)

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