Багатскис остается. Исполком ФБУ утвердил список тренеров национальных и молодежных сборных
Исполком Федерации баскетбола Украины утвердил тренеров, которые будут руководить национальными и молодежными сборными Украины.
Айнарс Багатскис продолжит работу с мужской сборной Украины.
Отметим, что ранее латвийский специалист продлил соглашение с «Киев-Баскетом».
Также утверждены тренеры молодежных мужских команд: U-20 – Артем Слипенчук, U-18 – Дмитрий Забирченко, U-16 – Дмитрий Коломийченко, U-15 – Римантас Григас, U-14 – Александр Ворона.
С женской командой продолжит работу черногорский специалист Срджан Радулович.
Молодежные команды: U-20 – Валерий Жартун, U-18 – Срджан Радулович, U-16 – Лариса Ещенко, U-15 – Елена Федченко, U-14 – Евгений Мурзин.
Напомним, что также на Исполкоме утвердили изменения лимита на легионеров.
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