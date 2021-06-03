Плеханов – о матче с «Киев-Баскетом»: «Мы стояли над пропастью, но бились как львы»
Багатскис: «В очередной раз «Запорожье» доминировал под кольцом»
Финалист плей-офф Суперлиги определится 6 июня в Киеве
Айнарс Багатскис / Фото: скриншот
Главный тренер «Киев-Баскета» Айнарс Багатскис на послематчевой пресс-конференции прокомментировал результат четвертого матча полуфинальной серии с «Запорожьем» (62:83, 2:2).
Пятая встреча, которая определит финалиста плей-офф Суперлиги, пройдет 6 июня в Киеве.
«Запорожье» намного свежее. Я не могу по-другому объяснить такой процент попаданий. Больше 55% трехочковых. В очередной раз «Запорожье» доминировал под кольцом. Если у нас нет контраргументов в нападении и мы не можем забрать свой щит, наивно ожидать что игра будет складываться по-другому. Сейчас счет 2:2. Играем дома. Посмотрим.
В параллельном полуфинале «Прометей» ведет в серии с «Днепром» 2:1.
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