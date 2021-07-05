Брат Янниса Адетокумбо получил пятилетний контракт в Евролиге
Баркли «гарантировал» победу «Милуоки» в финальной серии с «Финиксом»
Эксперт TNT считает, что «Бакс» станут чемпионами НБА
Чарльз Баркли / фото - al.com
Прославленный игрок НБА Чарльз Баркли ожидает, что «Милуоки» победит «Финикс» в финальной серии плей-офф-2021.
Баркли во время эфира TNT «гарантировал» победу «Бакс», нажав на специальную кнопку, сообщает AZ Central.
«Если Яннис будет готов на 85-90 процентов, то «Милуоки» победит. Но я всем сердцем и душой буду болеть за своих «Санс».
Стоит отметить, что Баркли ранее «гарантировал» победу «Бакс» в шестом матче серии с «Атлантой». Это было его пятое подряд точное предсказание.
Участие лидера «Милуоки» Янниса Адетокумбо в первом матче финала остается под вопросом.
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