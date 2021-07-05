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Баркли «гарантировал» победу «Милуоки» в финальной серии с «Финиксом»

Эксперт TNT считает, что «Бакс» станут чемпионами НБА
Баскетбол НБА
14:50
Баркли «гарантировал» победу «Милуоки» в финальной серии с «Финиксом»
Чарльз Баркли / фото - al.com

Прославленный игрок НБА Чарльз Баркли ожидает, что «Милуоки» победит «Финикс» в финальной серии плей-офф-2021.

Баркли во время эфира TNT «гарантировал» победу «Бакс», нажав на специальную кнопку, сообщает AZ Central.

«Если Яннис будет готов на 85-90 процентов, то «Милуоки» победит. Но я всем сердцем и душой буду болеть за своих «Санс».

Стоит отметить, что Баркли ранее «гарантировал» победу «Бакс» в шестом матче серии с «Атлантой». Это было его пятое подряд точное предсказание.

Участие лидера «Милуоки» Янниса Адетокумбо в первом матче финала остается под вопросом.

Рене Тер Велде
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Теги

Финикс Санс Милуоки Бакс

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