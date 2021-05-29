Евролига. Определился состав участников «Финала четырех». «Барселона» Пустового с большим перевесом победила «Зенит»
«Барселона» благодаря невероятному броску Хиггинса вышла в Финал четырех Евролиги
«Эфес» с трудом одолел ЦСКА и сыграет в золотом матче турнира
«Барселона» – «Милан» / Фото - euroleague.netЕвролига. Финал четырех. 1/2 финала
ЦСКА – «Анадолу Эфес» 86:89 (15:25, 22:24, 18:22, 31:18)
ЦСКА: Хэкетт (17), Шенгелия (10 + 7 подборов), Курбанов (2), Хиллиард (0), Эрик (0) – старт; Клайберн (26 + 7 подборов), Лундберг (15), Ухов (8), Фойгтманн (6), Стрелниекс (2), Антонов (0)
«Анадолу Эфес»: Мицич (25 + 6 передач), Шанлы (19 + 8 подборов), Бобуа (15), Симон (10), Синглтон (1) – старт; Ларкин (11), Морман (6), Андерсон (2), Балбай (0), Данстон (0)
«Барселона» – «Милан» 84:82 (27:24, 24:18, 16:29, 17:11)
«Барселона»: Миротич (21), Калатес (17 + 6 передач), Хиггинс (11), Абринес (6), Дэвис (2) – старт; Пау Газоль (10), Курич (8), Больмаро (4), Шмитс (3), Ханга (2), Клавер (0), Ориола (0)
«Милан»: Мицов (14), Шилдс (13), Дилэйни (9 + 7 подборов), Ледэй (8), Хайнс (4) – старт; Пантер (23), Родригес (11), Ролл (0), Эванс (0), Датоме (0), Брукс (0), Тарчевски (0)
Комментарии 0